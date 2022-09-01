亞利桑納州將在台設處 蔡英文：有助加速經貿合作

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國亞利桑納州州長杜希訪台，於今（1）日晉見總統蔡英文，杜希表示，台積電在該州投資設廠，提升亞利桑納州與台灣之間合作的可能性，盼雙邊未來有更多合作機會。蔡英文表示，亞利桑納州即將在台灣設立外貿辦事處，這有助加速推動雙方經貿合作進展；面對威權主義擴張以及後疫情時代經濟挑戰，期待與美國攜手打造更安全更具有韌性的供應鏈，共同產製民主晶片，維護民主盟友利益。

蔡英文上午在總統府接見美國亞利桑納州州長杜希（Doug Ducey）訪問團，她說，近期以來美國各界都有許多重要人士來台訪問，這些頻繁互動讓台美關係在各方面都更加緊密，她要代表台灣人民表達誠摯歡迎。

蔡英文表示，杜希在商界任職時就曾來過台灣，她非常歡迎這次杜希以不同身分再度來台；杜希從商界跨入政壇後，堅定支持台美友好關係，並且十分照顧亞利桑納州的台僑、企業及台商，她由衷感謝。

蔡英文指出，杜希上任以來就致力將亞利桑納州打造為半導體及新創產業重鎮，尤其是亞利桑納州本身具有卓越創新生態體系，吸引了許多重量級國際企業前往投資。2020年台積電也前往亞利桑納州鳳凰城興建先進製程的半導體晶圓廠，這是台美合作打造高科技產業供應鏈的指標性項目，相信能夠結合雙方強項，為台美雙方帶來雙贏。

蔡英文強調，她知道亞利桑納州即將在台灣設立外貿辦事處，並已經將這項計畫納入亞利桑納州的年度預算，她相信辦事處的設立，將有助於加速推動雙方經貿合作進展。

蔡英文指出，面對威權主義擴張以及後疫情時代經濟挑戰，期待與美國攜手強化半導體及高科技領域的合作，打造更安全、更具有韌性的供應鏈，共同產製民主晶片，維護所有民主盟友利益，並創造更大繁榮。

她也提及，台灣與亞利桑納州在國防安全議題方面也有許多合作，亞利桑納州是台灣F-16飛官前往美國接受訓練的重要基地。

蔡英文感謝杜希大力協助，台灣與亞利桑納州完成簽署高等教育合作瞭解備忘錄，她相信，未來台灣和亞利桑納州在教育、文化、經貿及科技等方面都會有更深入的合作，台灣和美國都會是繼續共同捍衛印太區域和平穩定的重要盟友。

隨後致詞的杜希表示，亞利桑納州和台灣共享許多經濟方面的強項，尤其是在科技以及先進製造業。亞利桑納州與台灣都是全球半導體的領導者，而且在這產業裡面，彼此的夥伴關係是最強健。

他說，台積電要在鳳凰城投資120億美元來興建新的半導體工廠，會創造出2000個的工作機會。亞利桑納州有數百位新招募的員工，目前正在台灣進行受訓，準備要回到美國工廠工作。台積電一直以來的投資，提升了亞利桑納州與台灣之間合作的可能性。

杜希指出，亞利桑納州一直以來致力於提升與台灣的關係，上個月他簽署了一項法案，要支持在台設立亞利桑納州的對外貿易辦事處。

他認為，亞利桑納州活躍的商業生態，加上台灣產業的創新能力，是雙方合作成功的致勝法則，他希望未來可以持續拓展。

杜希也說，台灣和亞利桑納州之間的夥伴關係，不僅是商業合作，夥伴關係是奠基於友誼以及信任，而且是累積數十年；他很榮幸再次來到台灣，他重申雙方都致力於守護共享價值、友誼以及推展強項。亞利桑納州支持台灣，而且非常期待未來能夠拓展更多可能的合作機會。