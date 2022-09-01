強颱軒嵐諾將影響台灣　農糧署籲請農友加強防範措施、嚴防災害

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）依據中央氣象局氣象資料，今（1）日起至3日受強烈颱風「軒嵐諾」外圍環流影響，北部及東北部地區有陣雨，並有大雨發生的機率，農糧署發布訊息，籲請農友密切注意氣象局發布颱風動態，做好農作物災害防範措施，另大雨過後田間濕滑，於進行復原措施時，務請注意自身安全。

農糧署表示，目前除大台北地區及宜蘭地區，其餘地區已進入第二期稻作分櫱盛期，應注意加強田間蓄水，避免造成田間水稻植株受損。

農糧署還說，正值收穫期葉菜應儘速採收，以減少損失，請農民團體協助農民將增加採收的蔬菜購貯入庫冷藏，再配合市場的需求供貨。已屆採收期的梨、文旦柚、香蕉、木瓜、番石榴、番荔枝及檸檬等水果，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場之需求供貨。其他正值生育期之柑桔、柿及瓜果類蔬菜，則應加強枝幹枝條之固定，以防植株大雨倒伏，並注意田間排水。採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培者，應檢視生產設施，注意結構安全，如有破損應及早維修。

農糧署表示，已通報各直轄市、縣（市）政府密切注意氣象動態並宣導相關防範措施，後續倘有災情顯現，請農民主動向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理。

另外，基層公所對於災後需即時採收及復耕的受災田區作物，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，並加強宣導農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置的背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等。後續如經農委會公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送基層公所備查，作為災損認定之佐證參考資料，兼顧受災農民及時復耕及申請天然災害救助之權益。