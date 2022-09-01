曹興誠秀台灣身分證、捐10億作民防：讓台灣成為自由之地和勇者之鄉

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）聯電前董事長曹興誠今（1）日宣布，恢復中華民國台灣國籍，並宣布加碼新台幣10億元強化民防力量，培訓協防的民間勇士與神射手，「宣示全民皆兵、抵抗侵略的決心。」

曹興誠日前宣布豪捐30億強化台灣國防，並表示要放棄新加坡籍回歸台灣，他也決意要死在台灣，不論是病死、看中共倒台「笑死」或為台「戰死」。

今日上午曹興誠在立法院舉行國際記者會，展現到手的台灣身分證。他開門見山地表示，「今天很興奮，因為恢復了中華民國台灣國籍」，「此以後將和所有勇敢的台灣同胞站在一起，對抗中共侵略，保衛國土，讓台灣永遠和美國一樣，成為自由之地和勇者之鄉（The land of the free and the home of the brave）。」

曹興誠痛批中國駐法大使盧沙野公然提出「再教育」台灣的言論，重申台灣並非中華人民共和國領土，「不顧史實的胡言亂語，也只有專制體制下的腦殘才說得出來」，中共若對台動武，就是明目張膽的侵略，就是觸犯戰爭罪。

曹興誠並宣布將資助兩個計畫，一個是要在3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的民間勇士（稱為黑熊勇士），可以和國軍戰士配合，組成沒有漏洞的全民防衛。他會資助該計畫6億元，使其加快做廣、盡速達成目標。

另一個計畫，則是盡速訓練出30萬名以上民間的神射手（稱為保鄉神射）。這個計畫需要協調軍方、警方和各個縣市政府，加上民間組織合力推動。曹興誠表示「這個計畫所需的費用，如果各單位暫時預算不足，我願意提供4億元排除困難，使之快速啟動。」

曹興誠表示，這兩個計畫，可以加強台灣的防衛力量，「宣示全民皆兵、抵抗侵略的決心。」

此外他也痛批台灣名嘴公然散佈「失敗主義」，削弱台灣戰鬥意志，他呼籲台灣各界多多支持今日公布的兩項計畫，一起保家衛國。