化豬糞為綠金！台糖虎尾循環畜殖場　年可產電265萬度

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台糖公司斥資107億將旗下13座傳統豬場改建成現代化的農業循環畜殖場，首座完成的虎尾場，為2萬頭型肉豬飼養場域，可節水75%，豬排泄物變為沼氣發電，結合太陽光電，年可產電265萬度，年減碳效益約為1,325公噸CO2e，餘12座豬場預計2023年底前陸續改建完成。

台糖表示，該公司斥資107億將旗下13座傳統豬場改建成現代化的農業循環畜殖場，新式虎尾畜殖場汲取屏東東海豐園區成功經驗，以循環經濟思維，打造零廢棄、零污染的營運模式，畜舍採高床節水漏糞條狀地板及刮糞系統、雨污水分排設計，豬糞尿以密閉式污水獨立管線輸送至直立式厭氧醱酵槽，降低異味，產出沼渣(液)轉化成有機肥回澆農田，減少化肥使用。

台糖指出，新式豬場不僅較傳統畜舍節省75%用水量，還能化豬糞為綠金，建立現代化且友善環境的生產模式。

台糖還說，除了廢棄物循環再利用，虎尾場充分落實畜電共生，節能減碳，加速再生能源發展。豬糞尿經醱酵後產生沼氣，內含溫室氣體甲烷，為減緩因甲烷排放的溫室效應，場內設置100KW沼氣發電系統，直接將沼氣轉化為綠電，年發電目標65萬度。畜舍屋頂另搭建2MW太陽光電系統，可降低豬舍內溫度，同時加值產電，年發電量預估達200萬度。沼氣與太陽光電雙管齊下，虎尾場整體綠能年發電目標達265萬度，年減碳效益約為1,325公噸CO2e。

台糖強調，畜牧業減碳轉型已是國際趨勢。依據今年3月公布的台灣2050淨零排放路徑藍圖，我國溫室氣體排放以甲烷(CH4)位居第三(占1.67%)，占比雖低，但其暖化能力約為二氧化碳的25倍，而農牧業又為甲烷排放主要來源，因此減排減廢、節能減碳將是未來畜牧轉型的重要課題。

台糖自2018年起推動13座豬場改建，繼虎尾場已順利啟用，餘12座豬場預計於2023年底前陸續改建完成，盼透過現代化設備與管理，提升生產效率、落實資源循環再利用。