全球猴痘突破5萬例　美國疑似出現首例死亡個案、兒童個案持續增加中

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（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）週三（8/31）公布的數據顯示，全球猴痘（monkeypox ）通報確診病例已突破5萬例，歐美地區疫情正在減緩，但不時仍會出現兒童新確診病例。

根據世衛資料顯示，全球目前共通報5萬496起猴痘確診痘例，以及16起死亡病例。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示，猴痘新感染病例減少，證明疫情是可被阻止的。

譚德塞表示，雖然有部分國家的感染人數持續增加，但令人振奮的是，加拿大疫情有持續減緩的趨勢。

此外，在德國、荷蘭等部分歐洲國家疫情也明顯減緩，顯示公衛干預及社區參與感染者追蹤和預防傳播措施的有效性。

在全球猴痘疫情稍緩之際，各國仍傳出零星兒童確診個案，據美國各州統計，至少有31名兒童染疫，加拿大則出現首例9歲以下兒童確診。

截至本週二，美國50州中有11州有兒童確診通報病例，其中在德州就有9例兒童確診，佛羅里達州也有2例4歲以下兒童感染病例。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）8月31日的最新數據，自5月中旬在麻州（Massachusetts）出現了今年首例病例（一名成年患者）後，全國至少有18989例猴痘通報確診病例，日前更傳出可能出現首例死亡個案。

據德州公衛官員8月30日證實，一名被診斷患有猴痘的患者死亡，這可能也是全美首例猴痘死亡病例，該成年病患居住在休士頓地區，本身為一名嚴重免疫功能低下者，有關單位仍在調查其死因是否與猴痘病毒相關。

另外，在加拿大蒙特婁傳出1名兒童確診猴痘，基於保護這名兒童的隱私，公共衛生官員並未提及個案病況或任何個資，只透露患者為一名年約4歲或以下的幼童。

蒙特婁兒童醫院的兒科傳染病專家Jesse Papenburg博士表示，這是加拿大首例9歲以下猴痘確診病例，他提醒家長，若家中小孩出現皮疹，並伴隨發燒的情況時，應該盡速帶去醫院就醫。

截至8月31日，加拿大共有1228例通報確診個案，其中35人住院治療，0人死亡。