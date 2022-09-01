Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

全球猴痘突破5萬例　美國疑似出現首例死亡個案、兒童個案持續增加中

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/01 11:00
全球猴痘通報確診病例已突破5萬例，歐美地區疫情正在減緩，但美國德州卻一次新增9例兒童新病例。（圖／美聯社）

全球猴痘通報確診病例已突破5萬例，歐美地區疫情正在減緩，但美國德州卻一次新增9例兒童新病例。（圖／美聯社）

12:11更新

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）週三（8/31）公布的數據顯示，全球猴痘（monkeypox ）通報確診病例已突破5萬例，歐美地區疫情正在減緩，但不時仍會出現兒童新確診病例。

根據世衛資料顯示，全球目前共通報5萬496起猴痘確診痘例，以及16起死亡病例。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示，猴痘新感染病例減少，證明疫情是可被阻止的。

譚德塞表示，雖然有部分國家的感染人數持續增加，但令人振奮的是，加拿大疫情有持續減緩的趨勢。

此外，在德國、荷蘭等部分歐洲國家疫情也明顯減緩，顯示公衛干預及社區參與感染者追蹤和預防傳播措施的有效性。

在全球猴痘疫情稍緩之際，各國仍傳出零星兒童確診個案，據美國各州統計，至少有31名兒童染疫，加拿大則出現首例9歲以下兒童確診。

截至本週二，美國50州中有11州有兒童確診通報病例，其中在德州就有9例兒童確診，佛羅里達州也有2例4歲以下兒童感染病例。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）8月31日的最新數據，自5月中旬在麻州（Massachusetts）出現了今年首例病例（一名成年患者）後，全國至少有18989例猴痘通報確診病例，日前更傳出可能出現首例死亡個案。

據德州公衛官員8月30日證實，一名被診斷患有猴痘的患者死亡，這可能也是全美首例猴痘死亡病例，該成年病患居住在休士頓地區，本身為一名嚴重免疫功能低下者，有關單位仍在調查其死因是否與猴痘病毒相關。

另外，在加拿大蒙特婁傳出1名兒童確診猴痘，基於保護這名兒童的隱私，公共衛生官員並未提及個案病況或任何個資，只透露患者為一名年約4歲或以下的幼童。

蒙特婁兒童醫院的兒科傳染病專家Jesse Papenburg博士表示，這是加拿大首例9歲以下猴痘確診病例，他提醒家長，若家中小孩出現皮疹，並伴隨發燒的情況時，應該盡速帶去醫院就醫。

截至8月31日，加拿大共有1228例通報確診個案，其中35人住院治療，0人死亡。
猴痘

相關新聞

首批猴痘疫苗估9/2抵台灣　500多劑優先提供3類人施打
首批猴痘疫苗估9/2抵台灣　500多劑優先提供3類人施打
2022/08/31 17:59
與新冠共存路漫漫！譚德賽：今年百萬人死於新冠 不能算共存
與新冠共存路漫漫！譚德賽：今年百萬人死於新冠 不能算共存
2022/08/27 16:28
猴痘全球確診達41664例／死亡12例　傳播方式、全球疫情現況、QA一次看
猴痘全球確診達41664例／死亡12例　傳播方式、全球疫情現況、QA一次看
2022/08/23 17:25
別亂摸！美國CDC：猴痘病毒可殘留在物品表面至少20天
別亂摸！美國CDC：猴痘病毒可殘留在物品表面至少20天
2022/08/21 16:20
台灣買到猴痘疫苗！莊人祥：已完成疫苗簽約　力拚8月底到貨
台灣買到猴痘疫苗！莊人祥：已完成疫苗簽約　力拚8月底到貨
2022/08/18 16:39

更新時間 : 2022-09-01 12:31 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【更新】「軒嵐諾」轉為強烈颱風•將與南方熱帶低壓產生藤原效應　9月2-3日影響台灣最明顯
【更新】「軒嵐諾」轉為強烈颱風•將與南方熱帶低壓產生藤原效應　9月2-3日影響台灣最明顯
【8/30台灣本土+31178　死亡+27】本土疫情升溫　相隔49天再破3萬
【8/30台灣本土+31178　死亡+27】本土疫情升溫　相隔49天再破3萬
老年人長期吃維生素D•失智風險不減反增?　專家提點: 曬太陽也很重要
老年人長期吃維生素D•失智風險不減反增?　專家提點: 曬太陽也很重要
2022年至今未發颱風警報史上最晚　氣象局示警：中、南台灣10月將進入枯水期
2022年至今未發颱風警報史上最晚　氣象局示警：中、南台灣10月將進入枯水期
現場直擊！S2O台灣潑水音樂祭爭議不斷　參加人數破紀錄民眾看法不一
現場直擊！S2O台灣潑水音樂祭爭議不斷　參加人數破紀錄民眾看法不一
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
「數位發展部數位產業署」今揭牌 唐鳳、呂正華：推動各行各業數位轉型
「數位發展部數位產業署」今揭牌 唐鳳、呂正華：推動各行各業數位轉型
首次離開英國！南台灣奇美博物館大展《時代的臉孔》斥資3千萬打造　六大展區一覽百年愛情與權力
首次離開英國！南台灣奇美博物館大展《時代的臉孔》斥資3千萬打造　六大展區一覽百年愛情與權力
自然感染=無敵星星？幼兒該選BNT或莫德納疫苗？來看台大名醫黃立民怎麼說...
自然感染=無敵星星？幼兒該選BNT或莫德納疫苗？來看台大名醫黃立民怎麼說...