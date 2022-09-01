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中國無人機擾金馬 台灣實彈驅離過激？ 白宮國安會：憂慮合乎情理

總統蔡英文30日下令，國軍應適時採強力措施反制中共無人機；陸軍金門防衛指揮部30、31日皆以實彈驅離無人機。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/01 11:05
美國白宮國安會發言人柯比（圖／路透社）

美國白宮國安會發言人柯比（圖／路透社）

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）中共民用無人機近日頻繁擾我金馬防區，遭我軍實彈驅離。中國稱台灣渲染緊張無意義，我外交部痛批「不請自來謂之賊」。美國白宮國安會發言人柯比美東時間8月31日表示，有鑒於中共在台海的侵略脅迫行徑，台灣憂慮合乎情理。

有鑒中共近期變本加厲，不僅共機、艦屢屢跨海峽中線，更以民用無人機侵擾金馬防區，總統蔡英文30日下令，國軍應適時採強力措施反制中共無人機；陸軍金門防衛指揮部30、31日皆以實彈驅離無人機。

中央社報導，有外媒質疑台灣方面應對是否過激，柯比（John Kirby）在線上媒體簡報會回應表示，有鑒於中共在台海周圍進行毫無必要的軍事侵略、武斷及脅迫行徑，台灣領導人表達的憂慮合乎情理（understandable）。美國長期以來表明，不支持任何以單方面行為或武力改變現狀，「這仍是我們目前政策」。

柯比表示，自美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台以來，中國顯然試圖永久改變台灣周圍現狀，為機艦跨越台海中線、無人機飛越等行徑建立「新常態」。

柯比也重申，美國不會接受現狀改變，既不會予以承認，也不會遵守，更不會停止對外表達關切。

他強調，中國沒有理由升高情勢、改變先前現狀慣例，「因為美國『一中政策』完全沒有改變，我們不支持台灣獨立的事實也未變」。

據陸軍金門防衛指揮部近日發佈資訊如下：

8月30日4批4架次民用無人機進入大膽、二膽、獅嶼地區，守軍射擊信號彈示警及防衛射擊驅離。

8月31日3批3架次民用無人機分別於大膽、草嶼及烈嶼地區，守軍防衛射擊驅離及信號彈通傳臨近駐守部隊。

8月29日1架次民用無人機，進入獅嶼地區禁限制水域上空，守軍射擊信號彈示警。

8月28日烈嶼地區有民用無人機闖入。部隊射擊信號彈警示。

8月24日國防部指出，國軍各防區依「目獲無人機應變處置作為指導」，除以音響或信號彈示警、回報，同時由戰備兵力就戰術位置，配合警戒兵力實施搜索。防區主官得視威脅程度，提升戰備等級。
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更新時間 : 2022-09-01 12:30 GMT+08:00

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