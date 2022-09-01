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全方位監控台灣風場航道安全！智慧航安監控船舶「航港1號」　預計2024年投入執勤

航港局補充，「航港1號」為一艘功能新穎，具多用途的船舶，總長約40公尺、寬7.8公尺、總噸位278，續航力為1,300海里，配有360度高倍率彩色攝影鏡頭，結合擴增實境(AR)技術及熱成像夜視系統，可全方位、全天候、遠距離監控風場航道。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/01 10:23
航港1號示意圖。(圖片由航港局提供)

航港1號示意圖。(圖片由航港局提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）交通部航港局首艘智慧航安監控船舶「航港1號」，配有360度高倍率彩色攝影鏡頭，結合擴增實境(AR)技術及熱成像夜視系統，可全遠距離監控風場航道，預計2024年3月交船投入執勤，維護台灣離岸風電與船舶安全航行，昨(8/31)日舉辦新船建造開工典禮。

高雄市政府秘書長郭添貴表示，航港1號是配合台灣離岸風電政策發展進一步規劃設計建造，未來投入台灣沿海的離岸風場後，能夠善盡離岸風場船舶航行安全管理之責任。

中信造船董事長韓碧祥表示，資訊科技的應用範圍日新月異，技術不斷創新，新船配備先進監控系統，絕對是2024年交船後維護台灣離岸風電與船舶安全航行的最佳保障。

航港局局長葉協隆致詞時表示，配合離岸風電政策，彰化外海劃設風場航道，航道兩側緊鄰風場，為船流匯集處，且有載運危險品船舶航經該水域，該水域設有航路標識系統，為定位導航之助航設施，妥善維護管理航行秩序，有助於海上交通順暢。未來航港1號投入執勤後，如發生海難，可就近執行現場監控遇難船舶動態，將可提昇海難處置效率，掌握後續海難殘骸移除或污染處置的進度。

航港局補充，「航港1號」為一艘功能新穎，具多用途的船舶，總長約40公尺、寬7.8公尺、總噸位278，續航力為1,300海里，配有360度高倍率彩色攝影鏡頭，結合擴增實境(AR)技術及熱成像夜視系統，可全方位、全天候、遠距離監控風場航道。

航港局說，海難發生時，航港1號的監控系統及雷達污油偵測系統，可助於應變單位判斷海難應處方式，必要時該船亦可作為海難臨時前進指揮所，大幅提升海難應變效率及指揮部署能力。預計於今年11月安放龍骨、2023年10月下水、2024年3月交船並投入執行任務。
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