BTS防彈少年團10萬人免費演唱會爭議不斷　一個出入口、不得開車、住宿費漲三倍

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓天團BTS防彈少年團日前宣布擔任「2030年釜山世界博覽會」宣傳大使，更宣布了將在今年10月15日於釜山舉辦大型免費演唱會「World Expo 2030 Busan Korea Concert BTS in Busan」，然而此消息一出，卻引發了各種問題，讓許多粉絲非常不滿。

30日BTS官方上傳了演出詳細公告，該演唱會將進行90分鐘，預計可容納10萬人，卻只有一個出入口。地點不僅交通不便，更禁止車輛出入，只能搭乘大眾交通工具。另外，演唱會將於韓國時間晚上6點開唱，但在早上9點就開始開放入場，且官方規定只能攜帶500公升以下的水或飲料入場，目前也尚未公布是否會擺飲食攤位及配置流動廁所。

場內座位部分，座位區皆設置於平地上，且部分座位會因設備視野受限，站席也不發放號碼牌，若想離偶像近一點，勢必需要提早到場佔位。

而先前演唱會消息一出，釜山訂房需求大增，許多旅宿業者趁機坐地起價，演唱會前後的房費暴漲了2~4倍，更有許多粉絲出來指控飯店將自己的訂單強制取消，粉絲表示，「我總共有3個訂房被取消了，釜山形象已經毀掉了，再這樣下去可能要住在釜山車站了。」「我的訂單被強制取消再重新販賣，一個晚上要價350萬（約新台幣8.7萬）合理嗎？比日本機票還貴了3倍。」

對此，釜山市政府允諾，將嚴格控管住宿價格，若有發現哄抬價格，也會嚴懲。BTS所屬公司HYBE亦表示，為了解決交通不便問題，預計將出動大型郵輪、郵船、接駁車等多方面接駁對策，盡可能減少混亂。

釜山市另外也表示，計畫將邀請國際博覽會組織「國際展覽局」（BIE）170個會員國的主要人士及家人，約3,500人以上，參加此次2030釜山市界博覽會申辦祈願防彈少年團演唱會。

另外，關於防彈少年團的兵役問題，昨（31）日國防委員會全體會議時再度被媒體問起，南韓國防部長李鐘燮表示，需取得社會共識後方能做決定，會在今年年底前做出決定，也會再討論是否需要為此做民調。

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