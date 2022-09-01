農委會台灣蘭花生物科技園區揭牌　預告2024年世界蘭展在台南舉辦

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）農委會昨日（8/31）在台南辦理「行政院農業委員會臺灣蘭花生物科技園區揭牌儀式」，除將未來願景周知進駐業者外，並重申園區業者關心改隸後的權利義務變化包含租金及管理費，將維持2年內不調整，未來也會繼續支持蘭花園區開發， 注入創新能量。

台南市長黃偉哲表示，將近20年前，當時的台南縣政府從無到有，開闢了蘭花生技園區，吸引廠商進駐，種植栽培出具有國際競爭力的蘭花，打出了一片天，但是如今也需要「升級」，追求更好的表現。蘭花園區移交中央，是讓蘭花產業發展更上層樓「最好的決定」，也希望未來結合農委會專業研發量能、地方產銷量能、外貿協會通路等多方資源，中央與地方齊心協力，為蘭花產業開創更大的動能。

農委會主委陳吉仲表示，蘭花是台灣最具國際競爭力的農產之一，未來將會持續與台南市政府共同努力，提供生產、檢疫、冷鏈、出口一條龍的服務，讓蘭花產業更上一層樓。陳吉仲預告，2024年將在台南舉辦「世界蘭展」，配合台南400年的活動，中央與台南市政府持續合作，讓世界看到台灣在臺南後壁有引以為傲的蘭花生技園區。

農委會說明，台灣蘭花生物科技園區於2003年由台南市政府爭取中央補助設置，在中央與台南市政府的共同努力下，將甘蔗田變成蘭花產業重鎮，也創造商機及就業機會。在業者與政府共同努力下，產值年年增加，從2004年7億餘元上升至2021年達36億餘元，國際市場中每3枝蘭花就有1枝來自臺灣，全世界都知道要找最好、最新、最有變化的蘭花就要到台灣來。

農委會表示，台灣蘭花產業技術獨步全球，占地175公頃的臺灣蘭花生物科技園區，進駐廠商達到84家次，累積投資額217億元，是台灣最大的蝴蝶蘭生產園區，約占全國蝴蝶蘭生產面積的三分之一，業者除了技術領先，也相當具有創意，今年蘭展期間蘭花園區業者使用奈米噴染技術噴染的烏克蘭，表達台灣對烏克蘭捍衛自由民主的支持。

農委會指出，面對國際競爭、產業發展需求，許多基礎的公共建設亟需更新升級，在經過凝聚地方共識，已陸續就園區整體發展所需的公共建設需求進行盤點與評估，分階段投入資源，以發展「國際級台灣蘭花外銷專業園區」為願景，全力協助園區業者提升競爭力，並會將農委會科技研發、技術、資金、國際行銷等資源帶入園區，期待打造出兼具低碳環保與技術創新的蘭花生產及外銷基地，幫助台灣蘭花提升國際競爭力。

為了提升進一步提升蘭花園區的國際競爭力，台南市政府於今(2022)年7月15日將蘭花園區移交行政院農委會接管，雙方將共同管理至2022年底，農委會相信，未來台南市政府也將與中央持續合作，共同給予蘭花園區業者最大支持與協助。

農委會昨日（8/31）辦理「行政院農業委員會臺灣蘭花生物科技園區揭牌儀式」。(照片由台南市政府提供)