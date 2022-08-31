網傳台灣無人機深入中國廈門軍營？金防部：無法證實

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國民用無人機近日多次飛入金門一帶探查、拍照，甚至因持續盤旋，遭金門防衛射擊驅離。今（31）日社群網站流傳一則影片，據說這架無人機根據建物方向判斷無人機的確是從金門方向往角嶼飛，畫面中原本聚集在一起的十多名共軍官兵見到無人機拍攝後突然鳥獸散。稍早，金防部則表示，無法證實是否真有其事。

長期關注國內外武器發展的臉書粉專「IDF 經國號」今天在臉書轉貼一則影片，影片中無人機飛越一座樹林，來到一處掛有五星紅旗的軍營，影片字幕指稱影片拍攝地在中國角嶼島的解放軍基地，從畫面中見到十多名解放軍士兵正在空地上，不過，疑似是發現有無人機飛過，所有人立刻跑回建築物裡。

「IDF 經國號」表示，不知道這段原始出處，但看了一下飛行軌跡，根據建物方向判斷無人機的確是從金門方向往角嶼飛，因此我們回敬的可能性不小，當然也不排除對岸自導自演，不過就大家互相囉。

這段影片在網路上引起熱議，有網友認為：「要反制！這麼做就對了」、「以牙還牙」、「禮尚往來」。但也有網友直言：「這是假的，是2016年的影片，現在屋頂的顏色已經是迷彩色而不是紅色了」、「中國央視的影片素材，好多年前拍的了」

對此，我國陸軍金門防衛指揮部表示，無法證實是否真有其事，從影片拍攝角度研判，應是自馬山觀測所拍攝，屬於網民自發行為，與金防部無涉。