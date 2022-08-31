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「強颱軒嵐諾」逼近台灣　9/2不排除發布陸上警報

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/31 20:16
隨著強「強颱軒嵐諾」逐漸與南方的熱帶低壓合併，未來12小時可能是最強的時候。（氣象局）

隨著強「強颱軒嵐諾」逐漸與南方的熱帶低壓合併，未來12小時可能是最強的時候。（氣象局）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）氣象局今（31）日表示，隨著強「強颱軒嵐諾」逐漸與南方的熱帶低壓合併，未來12小時可能是最強的時候；預估9月2、3日「軒嵐諾」將最接近台灣，9月2日上半天可能會發布海上颱風警報外，不排除發布陸上颱風警報。

根據中央氣象局監測資料，「強颱軒嵐諾」在今日14時的中心位置在琉球東南東方180公里之海面上（台北東方780公里之海面上），以每小時22轉13公里速度，向西南轉南南西進行。預測明（1）日14時的中心位置在台北東南東方530公里之海面上（鵝鑾鼻東方530公里之海面上）。

氣象局說，隨著「軒嵐諾」逐漸與其南方的熱帶低壓合併後，預估未來12小時可能是最強時間，且未來72小時的暴風半徑可能達300公里左右。

今晚起受颱風外圍環流影響，北台灣風雨逐漸增強，北部及東北部地區有陣雨，並有大雨發生的機率，其中基隆北海岸及北部山區並有局部豪雨發生的機率；其他地區週四以後午後雷陣雨的天氣型態為主，週五、週六則轉變為整天不定時的局部陣雨；颱風外圍環流帶來東北風，北台灣高溫略降，感受較為舒適，其他地方仍悶熱。

中央社引述氣象局預報員林定宜說法，若依目前路徑預測，9月2、3日會是「軒嵐諾」影響台灣最大的時間點，可能會在9月2日上半天發布海上颱風警報；也不排除發布陸上警報，但要視「軒嵐諾」的北轉角度和暴風範圍而定。

林定宜解釋，由於「軒嵐諾」是沿太平洋高壓西側向北移動，因此太平洋高壓東退的時間點也會影響「軒嵐諾」北上的方向，目前各國模式模擬大多顯示太平洋高壓會東退，但時間點仍有變數，氣象局會持續觀察。

氣象局預估，「軒嵐諾」將在下週日至下週二（4日至6日）逐漸北轉遠離，北部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，北台灣轉趨悶熱。

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