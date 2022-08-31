炫光元宇宙世界在嘉義！中秋節別錯過「2022光織影舞」流光水月美景

（台灣英文新聞 / 林于雯綜合報導）中秋節去哪玩？嘉義今年再度舉辦「光織影舞」光影藝術展，8大展區主題是「元宇宙之旅即刻啟航」，不但有激似星際大戰的炫光場景，還有可以穿梭在30米高的LED光幕中，讓人有如悠遊於銀河與太空一般，時間為8月20日至9月11日，於嘉義市北香湖公園展出。

綜合媒體報導，嘉義光影藝術展「2022光織影舞」已於8月20日開展，不但有全台最大LED立體矩陣、漂浮在河上的光橋與水中明月，還有結合虛擬投影的沈浸式「元宇宙派對」、出滿奇幻元素的光影隧道。

嘉市好旅行Facebook粉絲專頁貼出多張現場照片，民眾穿梭在30米高的LED光幕之間，就像是進入奇幻世界，一秒化身為駭客任務主角，此外，若從河上的倒影看過去，則有如彩色瀑布，十分壯觀。

展場主打之一的「全台最大鑽石」——銀河星鑽，這項大型裝置就像星際旅人向地球告別後，在元宇宙世界裡發現珍稀的銀河星鑽，漂浮在「動態多邊體」中央，不斷旋轉投射出絢麗的彩色光源，神秘而高貴。

此外，親子區則有燈光建造成的蘋果樹，旁邊則有運用「全息影像技術」呈現動感表情的兩隻機器人，拍照起來相當可愛。

據媒體報導，在展覽期間每日皆有定點定時光影秀，將運用光影藝術與數位科技營造如「未來科幻世界」的聲光效果，既好拍又好玩，非常適合中秋假期前來參觀。

（圖/嘉市好旅行Facebook粉絲專頁）