Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

炫光元宇宙世界在嘉義！中秋節別錯過「2022光織影舞」流光水月美景

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/08/31 18:35
（圖/嘉市好旅行Facebook粉絲專頁）

（圖/嘉市好旅行Facebook粉絲專頁）

（台灣英文新聞 / 林于雯綜合報導）中秋節去哪玩？嘉義今年再度舉辦「光織影舞」光影藝術展，8大展區主題是「元宇宙之旅即刻啟航」，不但有激似星際大戰的炫光場景，還有可以穿梭在30米高的LED光幕中，讓人有如悠遊於銀河與太空一般，時間為8月20日至9月11日，於嘉義市北香湖公園展出。

綜合媒體報導，嘉義光影藝術展「2022光織影舞」已於8月20日開展，不但有全台最大LED立體矩陣、漂浮在河上的光橋與水中明月，還有結合虛擬投影的沈浸式「元宇宙派對」、出滿奇幻元素的光影隧道。

嘉市好旅行Facebook粉絲專頁貼出多張現場照片，民眾穿梭在30米高的LED光幕之間，就像是進入奇幻世界，一秒化身為駭客任務主角，此外，若從河上的倒影看過去，則有如彩色瀑布，十分壯觀。

展場主打之一的「全台最大鑽石」——銀河星鑽，這項大型裝置就像星際旅人向地球告別後，在元宇宙世界裡發現珍稀的銀河星鑽，漂浮在「動態多邊體」中央，不斷旋轉投射出絢麗的彩色光源，神秘而高貴。

此外，親子區則有燈光建造成的蘋果樹，旁邊則有運用「全息影像技術」呈現動感表情的兩隻機器人，拍照起來相當可愛。

據媒體報導，在展覽期間每日皆有定點定時光影秀，將運用光影藝術與數位科技營造如「未來科幻世界」的聲光效果，既好拍又好玩，非常適合中秋假期前來參觀。

炫光元宇宙世界在嘉義！中秋節別錯過「2022光織影舞」流光水月美景

炫光元宇宙世界在嘉義！中秋節別錯過「2022光織影舞」流光水月美景

炫光元宇宙世界在嘉義！中秋節別錯過「2022光織影舞」流光水月美景

炫光元宇宙世界在嘉義！中秋節別錯過「2022光織影舞」流光水月美景

炫光元宇宙世界在嘉義！中秋節別錯過「2022光織影舞」流光水月美景

（圖/嘉市好旅行Facebook粉絲專頁）
2022光織影舞
嘉義光影藝術展
北香湖公園
嘉義
中秋節
元宇宙

相關新聞

台灣8/29新增155例Omicron亞型變異株個案　分別為94本土61例境外
台灣8/29新增155例Omicron亞型變異株個案　分別為94本土61例境外
2022/08/29 14:24
兩廳院、阮劇團打造《我是天王星》！滅火器楊大正、黃鐙輝領銜　台灣巡演開放民眾免費參加
兩廳院、阮劇團打造《我是天王星》！滅火器楊大正、黃鐙輝領銜　台灣巡演開放民眾免費參加
2022/08/24 10:30
超旺中秋節！臺虎精釀、微熱山丘出小包裝《熱虎旺旺來鳳梨酒》　墨西哥國酒、土鳳梨汁取代傳統特調
超旺中秋節！臺虎精釀、微熱山丘出小包裝《熱虎旺旺來鳳梨酒》　墨西哥國酒、土鳳梨汁取代傳統特調
2022/08/18 15:43
臺灣農產嘉年華文旦網購活動開跑　農委會攜手26家電商業者行銷中秋應景水果
臺灣農產嘉年華文旦網購活動開跑　農委會攜手26家電商業者行銷中秋應景水果
2022/08/17 12:31
飯店以外的新選擇！台灣喜憨兒「幾米聯名月餅禮盒」僅賣三成 盼民眾多支持
飯店以外的新選擇！台灣喜憨兒「幾米聯名月餅禮盒」僅賣三成 盼民眾多支持
2022/08/13 10:27

更新時間 : 2022-09-01 01:48 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
老年人長期吃維生素D•失智風險不減反增?　專家提點: 曬太陽也很重要
老年人長期吃維生素D•失智風險不減反增?　專家提點: 曬太陽也很重要
2022年至今未發颱風警報史上最晚　氣象局示警：中、南台灣10月將進入枯水期
2022年至今未發颱風警報史上最晚　氣象局示警：中、南台灣10月將進入枯水期
【更新】「軒嵐諾」轉為強烈颱風•將與南方熱帶低壓產生藤原效應　9月2-3日影響台灣最明顯
【更新】「軒嵐諾」轉為強烈颱風•將與南方熱帶低壓產生藤原效應　9月2-3日影響台灣最明顯
【8/30台灣本土+31178　死亡+27】本土疫情升溫　相隔49天再破3萬
【8/30台灣本土+31178　死亡+27】本土疫情升溫　相隔49天再破3萬
現場直擊！S2O台灣潑水音樂祭爭議不斷　參加人數破紀錄民眾看法不一
現場直擊！S2O台灣潑水音樂祭爭議不斷　參加人數破紀錄民眾看法不一
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
「數位發展部數位產業署」今揭牌 唐鳳、呂正華：推動各行各業數位轉型
「數位發展部數位產業署」今揭牌 唐鳳、呂正華：推動各行各業數位轉型
首次離開英國！南台灣奇美博物館大展《時代的臉孔》斥資3千萬打造　六大展區一覽百年愛情與權力
首次離開英國！南台灣奇美博物館大展《時代的臉孔》斥資3千萬打造　六大展區一覽百年愛情與權力
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差