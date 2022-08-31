Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

首批猴痘疫苗估9/2抵台灣　500多劑優先提供3類人施打

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/31 17:59
我國購買的首批猴痘疫苗要來了！預估最快將於9月2日抵台，到貨量約500多劑。（圖／美聯社）

我國購買的首批猴痘疫苗要來了！預估最快將於9月2日抵台，到貨量約500多劑。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）我國購買的首批猴痘疫苗要來了！衛福部疾管署長周志浩今（31）日說，預估最快將於9月2日抵台，到貨量約500多劑疫苗，優先施打包含照顧猴痘患者的醫護人員、實驗室人員及個案的密切接觸者，特別是免疫低下族群施打。

國際猴痘疫情嚴峻，在下午新冠疫情記者會上，媒體詢問我國疫苗採購進度及接種規劃。周志浩表示，首批約500多劑疫苗最快在9月2日抵台，由於歐美疫情嚴峻，目前搶貨不易「先爭取到，之後會繼續爭取」。

由於世界衛生組織（WHO）不建議大量接種疫苗，因此優先接種對象分為三類，包含照顧猴痘患者的醫護人員、實驗室人員及個案的密切接觸者，特別是免疫低下族群施打。衛福部次長、指揮中心指揮官王必勝說，猴痘疫苗非全民施打，會視疫情狀況進貨。

2022年4月以前，猴痘疫區以西非和中非地區為主，但自5月7日英國出現首例本土個案後，迅速在全球擴散。WHO於7月23日宣布，猴痘已符合全球公共衛生緊急事件之定義，意味著各國必須採取進一步因應措施以防止疫情擴散。

國內自6月24日出現首例自境外移入猴痘確診病例，至今累計3例，不過個案皆已康復出院。我國向國外採購之猴痘口服抗病毒藥物tecovirimat共504人份，已於7月27日晚間運抵台灣。
猴痘
猴痘疫苗

相關新聞

與新冠共存路漫漫！譚德賽：今年百萬人死於新冠 不能算共存
與新冠共存路漫漫！譚德賽：今年百萬人死於新冠 不能算共存
2022/08/27 16:28
猴痘全球確診達41664例／死亡12例　傳播方式、全球疫情現況、QA一次看
猴痘全球確診達41664例／死亡12例　傳播方式、全球疫情現況、QA一次看
2022/08/23 17:25
別亂摸！美國CDC：猴痘病毒可殘留在物品表面至少20天
別亂摸！美國CDC：猴痘病毒可殘留在物品表面至少20天
2022/08/21 16:20
台灣買到猴痘疫苗！莊人祥：已完成疫苗簽約　力拚8月底到貨
台灣買到猴痘疫苗！莊人祥：已完成疫苗簽約　力拚8月底到貨
2022/08/18 16:39
全球首例猴痘人傳寵物！汪星人與飼主同床遭傳染　胃部冒膿皰
全球首例猴痘人傳寵物！汪星人與飼主同床遭傳染　胃部冒膿皰
2022/08/15 12:16

更新時間 : 2022-09-01 01:48 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
老年人長期吃維生素D•失智風險不減反增?　專家提點: 曬太陽也很重要
老年人長期吃維生素D•失智風險不減反增?　專家提點: 曬太陽也很重要
2022年至今未發颱風警報史上最晚　氣象局示警：中、南台灣10月將進入枯水期
2022年至今未發颱風警報史上最晚　氣象局示警：中、南台灣10月將進入枯水期
【更新】「軒嵐諾」轉為強烈颱風•將與南方熱帶低壓產生藤原效應　9月2-3日影響台灣最明顯
【更新】「軒嵐諾」轉為強烈颱風•將與南方熱帶低壓產生藤原效應　9月2-3日影響台灣最明顯
【8/30台灣本土+31178　死亡+27】本土疫情升溫　相隔49天再破3萬
【8/30台灣本土+31178　死亡+27】本土疫情升溫　相隔49天再破3萬
現場直擊！S2O台灣潑水音樂祭爭議不斷　參加人數破紀錄民眾看法不一
現場直擊！S2O台灣潑水音樂祭爭議不斷　參加人數破紀錄民眾看法不一
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
「數位發展部數位產業署」今揭牌 唐鳳、呂正華：推動各行各業數位轉型
「數位發展部數位產業署」今揭牌 唐鳳、呂正華：推動各行各業數位轉型
首次離開英國！南台灣奇美博物館大展《時代的臉孔》斥資3千萬打造　六大展區一覽百年愛情與權力
首次離開英國！南台灣奇美博物館大展《時代的臉孔》斥資3千萬打造　六大展區一覽百年愛情與權力
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差