首批猴痘疫苗估9/2抵台灣　500多劑優先提供3類人施打

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）我國購買的首批猴痘疫苗要來了！衛福部疾管署長周志浩今（31）日說，預估最快將於9月2日抵台，到貨量約500多劑疫苗，優先施打包含照顧猴痘患者的醫護人員、實驗室人員及個案的密切接觸者，特別是免疫低下族群施打。

國際猴痘疫情嚴峻，在下午新冠疫情記者會上，媒體詢問我國疫苗採購進度及接種規劃。周志浩表示，首批約500多劑疫苗最快在9月2日抵台，由於歐美疫情嚴峻，目前搶貨不易「先爭取到，之後會繼續爭取」。

由於世界衛生組織（WHO）不建議大量接種疫苗，因此優先接種對象分為三類，包含照顧猴痘患者的醫護人員、實驗室人員及個案的密切接觸者，特別是免疫低下族群施打。衛福部次長、指揮中心指揮官王必勝說，猴痘疫苗非全民施打，會視疫情狀況進貨。

2022年4月以前，猴痘疫區以西非和中非地區為主，但自5月7日英國出現首例本土個案後，迅速在全球擴散。WHO於7月23日宣布，猴痘已符合全球公共衛生緊急事件之定義，意味著各國必須採取進一步因應措施以防止疫情擴散。

國內自6月24日出現首例自境外移入猴痘確診病例，至今累計3例，不過個案皆已康復出院。我國向國外採購之猴痘口服抗病毒藥物tecovirimat共504人份，已於7月27日晚間運抵台灣。