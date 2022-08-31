生不生孩子男人說了算？日本擬批准首個墮胎藥 女性需伴侶同意

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）當美國為了「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）對女性墮胎權的憲法保障被推翻而揭竿起義，日本最近也因女性生育問題引發熱議。在日本，女性想吃藥終止懷孕，竟需要另一半同意。

日本衛生官員5月透露，即將批准英國藥廠Linepharma申請的口服墮胎藥使用。目前日本只准許手術流產，此舉將讓女性多一項終止妊娠的選擇。然而，該官員強調，服藥仍得過伴侶那關，意味要必須取得丈夫或男友的許可。「擁護選擇權」（pro-choice）人士痛批，此規定充斥父權思維，早該淘汰。

根據BBC，日本在推動性別平權一事上，本就進展牛步，涉及女性生育的藥物要通過審核，可說是難如登天。女權人士笑稱，當初日本花了30年才核准避孕藥，但用於重振男性雄風的威而鋼（Viagra），卻僅花了半年。兩者都是於1999年核可，威而鋼還「率先」通過，且避孕藥的使用仍限制多多，代價高昂。目前日本主要的避孕方式為保險套，僅3%的女性服藥避孕。

事實上，日本是全球最先通過流產法律的國家之一，於1948完成立法，但初衷卻並非為了賦權於女性，而是「優生」考量，預防「劣等」胎兒的誕生。儘管法案已於1996年修訂，許多過時條款仍未移除。因此，想拿掉孩子，請先取得另一半的同意書。

看看小田的例子。小田表示，與男友發生性行為時，他拒戴保險套，如今不小心懷孕了，卻不願簽下同意書。「是我懷孕，卻得向他人取得同意，我感到好無力，無法為自己的身體與未來做決定。」

美國的反流產浪潮，很大部分是宗教考量，但日本不然，主要根植於累世的父權主義思想，及傳統對女子角色設定的框架。小田表示，日本女人懷孕，就不再是女人了。她成了「母親」，得為孩子犧牲一切，身體不再是自己的了。

就算日本真的跨出一大步，核准口服墮胎藥，要取得也沒那麼容易。除了一份藥物要價700元美金（新台幣21,285元），整個過程還須在醫療院所執行，「為了婦女的健康著想」。相較之下，多國皆已放寬讓女性在家中服用。

性健康運動人士Asuka Someya稱，日本許多決策，仍是由老一輩的男性主導，對墮胎一事不會輕言讓步。他們的思維是，放寬法令不啻是鼓勵墮胎。然而，從他國例子可見，限縮女子的引產選擇權，只會增加其身心煎熬。「多希望決策者能多傾聽年輕女子的聲音」，她說。

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