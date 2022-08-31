新北青少棒勇奪小馬盃第3冠獻獎！侯友宜親授旗　期勉力拼U-18世界盃2連霸

新北市青少棒代表隊於日前(18)日榮獲美國小馬聯 盟小馬級世界青少棒錦標賽隊史第3冠，今(31)日市政會議， 代表隊特別帶著小馬冠軍盃，將奪冠的榮耀與喜悅分享予市長。 侯友宜市長也嘉勉球員及教練並頒發84萬獎勵金，同時也為9月2 日即將啟程赴美國佛羅里達州挑戰「2022年第30屆U-18世 界盃棒球賽（U-18 Baseball World Cup）」的中華青棒代表隊舉行授旗儀式，市長勉勵新北9位青棒 選手延續小馬盃冠軍氣勢，秉持奮戰到底的精神，再創佳績。

新北市青少棒代表隊曾於2016、2018年代表臺灣獲得美國小 馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽冠軍，今年在總教練邱耀宇領軍下， 冠軍戰中以4:1擊敗全勝墨西哥隊，再度奪冠， 將世界冠軍帶回新北市，為台灣爭光；今年度玉山盃全國青棒錦標賽 取得二連霸的新北市青棒代表隊，再獲中華青棒代表隊組訓權， 即將於9月2日赴美國佛羅里達州挑戰「2022年第30屆U- 18世界盃棒球賽（U-18 Baseball World Cup）」。

市長侯友宜表示，新北青少棒、青棒代表隊接連取得中華隊組訓權， 為選手們感到無比的驕傲， 期許青棒代表隊延續小馬盃青少棒錦標賽奪冠氣勢，衛冕世界冠軍， 直取2連霸，為台灣在國際棒球舞臺再寫下漂亮一頁， 也肯定選手們近日揮汗如雨集訓所付出的努力， 更感謝周宗志總教練及教練團辛苦付出， 呼籲市民們一同為中華青棒代表隊選手集氣加油。

教育局表示，此次中華青棒代表隊球員以穀保家商為主體， 球隊成員包含鶯歌工商、陽明高中、平鎮高中、南英商工、 北科附工、麥寮高中等6校共20位選手，全隊自7月初展開緊鑼密 鼓的藍白對抗賽集訓，將全力以赴，參加9月9日至18日在美國佛 羅里達州舉辦的U-18世界盃棒球賽，與12個國家代表隊角逐冠 軍盃。

新北市組訓中華青棒代表隊曾在2019年U-18世界盃粉碎美國 5連霸的美夢，睽違9年奪隊史第3冠， 率隊獲得金盃的總教練周宗志，本次再次領軍出征。 他表示球員們表現沉穩，全隊合作默契良好且鬥志高昂， 預定提前出發至海盜隊訓練基地備戰調整，接著與美國、 澳洲以及加拿大3隊進行熱身賽，力拚2連霸，勇奪隊史第4冠。

教育局長張明文表示，U-18世界盃棒球賽是世界最高水準的青棒 賽事，參賽球隊都是各國國家明星隊，甚至不乏小聯盟準職業球員， 比賽的強度更勝以往，所面臨的挑戰也將非常嚴苛險峻， 期待新北代表隊突破自我、發揮實力及展現集訓成果， 打出精采表現，如願攀上世界頂端。

照片來源：新北市政府教育局提供