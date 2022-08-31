文旦柚展售會9月3日登場　與巧虎相約在八里

八里區農會於今(31)日辦理八里區「第31屆文旦柚」及「第6屆幸福果饌」評鑑比賽，分別由張讚群及李春益拿下冠軍殊榮，此外陳翁寶鳳還獲得今年甜柚王頭銜，甜度高達13.5度。目前正值文旦柚產季，9月3及4日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「新北柚樂園」產地展售會，現場販售優質新北文旦柚，消費滿600元即可兌換農產品優惠券100元，限量1000份，另外還邀請到小朋友最愛的「巧虎」至現場同樂。
八里區評鑑從2017年開始分2組進行，一組為今年邁入第31年的「文旦柚評鑑比賽」，藉由辦理評鑑比賽促進在地農友提高生產及果園管理技術。另一組則是「幸福果饌評鑑比賽」，以更嚴格的評審標準，鼓勵柚農對於「老欉」文旦柚品質的長年維護。兩組評鑑比賽的最終目標都是為了提供消費者更高品質的文旦柚。「第31屆文旦柚評鑑比賽」特等獎張讚群表示八里區的文旦柚已經種植很長時間，為了產出高品質的文旦柚，平日在果園整理與剪枝防治方面下足苦功。今年文旦柚也因為陽光充足，使得果肉更加甜美Q彈。很榮幸能獲得特等獎的殊榮，未來會繼續努力精進技術，希望可以讓消費者吃到品質更好的文旦柚。
八里區農會理事長蔡秋煌表示，在9月3日及4日將在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「新北柚樂園」產地展售會，現場除了販售新北市最優質的文旦柚，滿600元還可兌換農產品優惠100元，限當日展售會或八里區農會門市使用，限量1000份。除了有好吃的柚子外，現場還有好玩的兒童遊樂設施，及由竹筍、文旦柚製成象棋的擂台比賽。擂台比賽連贏3場將獲得5斤文旦柚禮盒，連贏5場則獲得10斤文旦柚禮盒。3日更特別邀請小朋友最愛的「巧虎」至現場表演，歡迎家長周末帶小孩來八里，共同度過歡樂周末，還有機會獲得免費的柚子禮盒。
新北農業局表示，今年文旦柚成熟期天氣晴朗、少雨，文旦柚品質佳，歡迎大家周末前往展售會選購，帶著又甜又香的八里文旦柚過中秋。除了文旦柚外，現場還有販售文旦柚系列加工品，無法出門的民眾也別擔心，可以在電商平台「小農電舖直銷站」購買，享有買1箱即免運、消費滿千贈百及滿萬送心型柚禮盒!詳細活動資訊可至八里區農會臉書查詢，購買文旦柚產品資訊請洽各產區農會，或直接上「小農電舖直銷站」訂購(https://www.gotobali.com.tw/)。
照片由新北市政府農業局提供