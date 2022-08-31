文旦柚展售會9月3日登場　與巧虎相約在八里

八里區農會於今(31)日辦理八里區「第31屆文旦 柚」及「第6屆幸福果饌」評鑑比賽， 分別由張讚群及李春益拿下冠軍殊榮， 此外陳翁寶鳳還獲得今年甜柚王頭銜，甜度高達13.5度。 目前正值文旦柚產季，9月3及4日在八里左岸永續環境教育中心前 廣場舉辦「新北柚樂園」產地展售會，現場販售優質新北文旦柚， 消費滿600元即可兌換農產品優惠券100元，限量1000份， 另外還邀請到小朋友最愛的「巧虎」至現場同樂。

八里區評鑑從2017年開始分2組進行，一組為今年邁入第31年的 「文旦柚評鑑比賽」， 藉由辦理評鑑比賽促進在地農友提高生產及果園管理技術。 另一組則是「幸福果饌評鑑比賽」，以更嚴格的評審標準， 鼓勵柚農對於「老欉」文旦柚品質的長年維護。 兩組評鑑比賽的最終目標都是為了提供消費者更高品質的文旦柚。「 第31屆文旦柚評鑑比賽」 特等獎張讚群表示八里區的文旦柚已經種植很長時間， 為了產出高品質的文旦柚， 平日在果園整理與剪枝防治方面下足苦功。 今年文旦柚也因為陽光充足，使得果肉更加甜美Q彈。 很榮幸能獲得特等獎的殊榮，未來會繼續努力精進技術， 希望可以讓消費者吃到品質更好的文旦柚。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，在9月3日及4日將在八里左岸永續 環境教育中心前廣場舉辦「新北柚樂園」產地展售會， 現場除了販售新北市最優質的文旦柚，滿600元還可兌換農產品優 惠100元，限當日展售會或八里區農會門市使用，限量1000份 。除了有好吃的柚子外，現場還有好玩的兒童遊樂設施，及由竹筍、 文旦柚製成象棋的擂台比賽。擂台比賽連贏3場將獲得5斤文旦柚禮 盒，連贏5場則獲得10斤文旦柚禮盒。3日更特別邀請小朋友最愛 的「巧虎」至現場表演，歡迎家長周末帶小孩來八里， 共同度過歡樂周末，還有機會獲得免費的柚子禮盒。

新北農業局表示，今年文旦柚成熟期天氣晴朗、少雨， 文旦柚品質佳，歡迎大家周末前往展售會選購， 帶著又甜又香的八里文旦柚過中秋。除了文旦柚外， 現場還有販售文旦柚系列加工品，無法出門的民眾也別擔心， 可以在電商平台「小農電舖直銷站」購買，享有買1箱即免運、 消費滿千贈百及滿萬送心型柚禮盒!詳細活動資訊可至八里區農會臉 書查詢，購買文旦柚產品資訊請洽各產區農會，或直接上「 小農電舖直銷站」訂購(https://www. gotobali.com.tw/)。

照片由新北市政府農業局提供