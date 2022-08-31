台灣證交所：證券市場新未來

面對後疫情時代及國際政經情勢變局，金管會於8月30日與四證券期貨周邊單位共同提出未來發展遠景，強化「創新、韌性及永續」等面向。為延續主管機關倡議，證交所於今日舉辦「證券市場新未來」記者會，說明未來將朝「建構ESG生態系」、「強化外國證券複委託服務及管理」、「推動資安防護升級暨大數據專案」、「積極推動及活化創新板」等四大方向推動，增進台灣證券市場更加多元及健全發展。

一、建構ESG生態系

為因應國際永續發展趨勢，證交所身為證券市場之一份子，希望能結合各單位資源，並在主管機關領導下，一同建構ESG生態系，讓ESG成為台灣企業在國際競爭之利基，提升整體證券市場國際競爭力。為能建構共生共榮的ESG生態系，提出七項行動方案，包括：整合性ESG資訊平台、推動ESG評鑑、促進多元化ESG商品發展、F4永續發展轉型、協助企業進行碳盤查及揭露、進行人才培育及強化投資人關係連結。

首先，證交所規劃建構ESG資訊平台，整合上市櫃公司ESG資訊、相關商品資訊、國內外相關規範及教育宣導資料等，提供使用者一站式服務，輔以視覺化分析方式、趨勢分析等，使相關資訊易於瞭解及使用，並可作為投資人ESG投資決策之判斷依據。其次，為引導企業持續投入永續發展，除於2022年底研議強化現行公司治理評鑑有關環境、社會構面量化及質化指標並提高其權重外，另證交所已著手開始研議建立ESG評鑑，篩選具有鑑別度、可比性之指標，並參酌國際評鑑機構之評鑑內容，依產業特性規劃進行評比，預計於2023年底發布ESG評鑑之架構及指標內容，2024年起進行ESG評鑑，2025年初發布ESG評鑑結果，並研議公司治理評鑑於並行一定期間後適時退場。

未來證交所也將鼓勵ESG商品多元化發展，推動證券周邊單位永續發展轉型，並配合「上市櫃公司永續發展路徑圖」協助企業進行碳盤查及揭露。此外，為能厚植我國ESG人才庫，將積極投入人才培育，並透過推廣董監進修ESG相關課程，將永續發展觀念深植於企業文化。另將建置投資人關係連結，依投資人需求提供整合交易資訊及財報、公告等，並深化與現有機構投資人關係，積極吸引外資投入我國證券市場。

二、強化外國證券複委託服務及管理

為協助證券商永續發展財富管理業務，未來複委託業務應以保護投資人資產安全、提升投資人對外國資產之信任為首要任務，未來證交所及集保結算所規劃之三大平台具體規劃內容如下：

1.聯合徵信平台

現行國內已建置證券商聯合徵信系統，多數證券商對前開系統運作已熟稔，證交所將比照國內模式，建置複委託聯合徵信平台，由各證券商申報客戶開戶、授信及違約資料，經平台彙整處理後，提供各證券商及投資人查詢投資人授信額度、實際使用額度等徵信資料及違約通報等服務。

2.風控監理資訊平台

為協助主管機關、券商公會及證券商掌握國內投資人及證券商複委託業務之風險，證交所將比照國內信用交易模式，建置風控監理資訊平台，蒐集複委託交易相關監理資訊，除據以控管證券商授信風險外，必要時並提供相關資料予主管機關。

3.保管後台服務平台

由集保結算所擔任複委託之單一結算保管機構，提供相關服務並保障投資人資產安全。另考量現行證券商辦理複委託業務已趨成熟，與上手證券商或保管銀行間之下單或交割指示多採系統化，故集保結算所協助規劃複委託相關後台服務，係以標準化及自動化為目標，並對證券商作業變動小、成本增加少、作業節點少、系統調整小之四大原則為方向。

三、推動資安防護升級暨大數據專案

1. 資安防護及韌性升級

證交所現行對證券商分級差異化管理，依等級賦予不同之資安防護要求，為持續強化證券商資安防護及韌性，證交所已於2022年7月26日擴大要求第三級證券商建置入侵防護系統(IPS)、網頁應用程式防火牆(WAF)、資訊安全監控中心(SOC)等防護機制，並將與證券商公會合作於2023年第一季完成第四級證券商強化評估。考量第三、四級業者人力、物力等資源有限，證交所現正與相關ISP業者與資安廠商洽談協助措施，協助業者落實資安防護要求。

透過證券暨期貨市場電腦緊急應變支援小組(SF-CERT)，全天候7*24小時協助業者應變資安事件，也是證交所及周邊單位年度推動的重要工作事項。藉由訂定資安指引、辦理資安教育訓練及資安演練(包含：DDoS演練、通報演練、電子郵件社交工程演練、資安事件應變桌面演練)，強化業者資安事件應變能力。於事件發生時，由資安專業人員全天候採線上方式協助業者應變資安事件。

主動因應處理市場供應鏈資安問題，亦為證交所今年工作的重點，於接獲業者通報資安事件後，主動瞭解造成資安事件的根因，評估是否為證券產業之共通性問題，落實跟催相關供應商完成改善，以有效降低產業資安風險。

2. 建置大數據平台

證交所在主管機關的指導下，持續推出各種新交易制度並投入金融商品的創新與研發，這一切都與數據分析息息相關。市場變化莫測，資金與產業全球化使得影響市場的變數越來越多，期能建立以數據分析驅動業務創新的思維模式，才能快速靈活因應市場變化。

證交所大數據的推動，有三個重點，第一、導入企業智慧視覺化分析工具，提升人員數據分析能力，優化市場管理品質與效率；第二、建立證交所數據文化、植入數位DNA，讓人員熟悉數據帶來的價值及應用方式，加速創新制度、產品與服務規劃；第三、提供分析服務，強化與主管機關間互動關係，共同提升市場競爭力。

希望藉由大數據的推動，帶領證交所打造一個活用數位科技、將數據分析融入日常業務的企業文化，讓證交所能為市場參與者提供更健全的籌資管道、更完善的交易制度、更多元的金融服務。

四、積極推動及活化創新板

台灣證券市場產業多元，其中科技產業市值占比逾6成，資通訊（ICT）產業供應鏈完整且深受國際市場認同，證交所將運用臺灣科技產業的優勢與實力，形塑「台灣創新板」上市新亮點，透過產業整合與驅動創新，將資源重新配置，由硬體製造延伸至軟體服務，創造及滿足更多型態的新經濟需求。

秉持扶植創新產業的育成初衷，證交所打造「創新＋永續」的上市新品牌，希望透過證券市場的力量，激發產業創新風氣與能量，形成產業創新上市聚落，驅動下世代核心產業發展，為經濟成長注入新動能。

「台灣創新板」的定位，在於發揮證券市場扶植創新成長茁壯的育成功能，協助公司提升知名度、創造企業價值及競爭優勢，共構核心戰略產業新局。同時，證交所也鼓勵創新企業落實永續發展治理架構及健全經營策略，由科技衍生創新，再以創新協助環境永續發展。不單單做到上市企業、商品的永續，而是建構整體證券市場的ESG永續生態系。

證交所專責上市服務團隊將整合內外資源，兵分多路積極推動「臺灣創新板」，包括：擴大品牌宣傳、活絡交易量能、多元招商引資、鏈結媒合商機、完善市場溝通、適時檢討訂定更為合宜的上市條件及調整投資人限制等。證交所期待匯聚新經濟公司掛牌，豐富台股投資組合，進而帶動新經濟產業的正向循環，強化證券市場韌性，培育未來的護國群山，讓臺灣成為全球經濟的關鍵力量。

在主管機關的領導下，證交所將持續傾聽外界聲音，並攜手證券周邊單位及所有市場參與者，共創證券市場新未來。