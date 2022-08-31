點亮資產守護明燈！北富銀獲今周刊大獎「最佳財富管理銀行獎」

2022年《今周刊》「第16屆財富管理銀行評鑑」今（31） 日揭曉，台北富邦銀行勇奪本屆評鑑大獎「最佳財富管理銀行獎」 特優及「最佳銀色友善獎」第一名殊榮。 這也是北富銀長期深耕財富管理各客群， 致力發展具差異化的獨特產品服務以來，2022年繼榮獲《 世界經濟雜誌》「台灣最佳財富管理銀行」、《全球商業雜誌》「 台灣最佳創新財富管理銀行」、《財訊》「最佳理專團隊」 等多項國內外大獎後， 再度以優異的財富管理表現及金融友善行動獲得肯定。

北富銀總經理程耀輝表示，客戶理財的目的不僅是累積金錢財富， 更是累積人生幸福。北富銀聆聽各類型客群的心聲，以扎實的專業及 嚴謹的風險識別能力，協助客戶在變局中， 管理自身的現金流量和財務風險，穩健佈局資產，成就一切可能。同 時，北富銀進一步將多元客群串聯成微笑曲線， 曲線的一端是事業卓然有成的高端客群，首重事業與家族的傳承， 需要更專業的服務；另一端則是數百萬長尾客群，錢不多不少， 需要的是低門檻高性價比的便利服務。 經由對不同客群需求的深度探索與創新滿足， 建構起獨特的價值轉化路徑，達成財富管理服務效益的最大化。

在高端客群經營上，北富銀與擁有226年歷史的國際級私人銀行瑞 士隆奧策略合作，打造「富御恆傳」專屬私人銀行品牌，以共學、 共享、共友的核心精神建構新世代交流平台， 客製化打造有形財富和無形資產的傳承計畫， 戮力成為客戶的御用家族銀行，傳承客戶的傳奇。自2019年起， 北富銀財富管理業務的各客群人數、資產規模（AUM） 與負債規模（LUM）皆呈現成長趨勢， 尤其高端客群呈現高速成長，2021年高資產客戶數成長近89% ，資產規模成長近55%。

為了建構兼具理財創富與風險控管功能的客群經營機制， 北富銀從全台135家分行、超過6,800位員工中挑選菁英， 打造出客戶經理「鑽石團隊」，將傳統「一對多」服務型態提升為「 多對多」的團隊服務模式，不但能提供多元專業的服務品質，更可透 過團隊作業及分工來預防風險，大幅強化財富管理的可信賴度與服務 效能。

針對需求多元的長尾客群， 北富銀積極結合數位科技發展大眾理財服務。例如運用獨特「 切小股（Fractional Shares）」的交易分割技術打造「奈米投」投資平台， 讓投資人只要投入35美元或新台幣1,000元的極低投資門檻， 即可獲得多元配置的ETF投資組合， 以創新理財服務實現普惠金融目標。同時北富銀還創新打造「Fu+ 未來分行」，將分行服務定位從交易轉變為以交流為主，發揮銀行理 財的核心職能，提供民眾金融諮詢與共學服務等泛功能化體驗， 藉由金融知識的交換，激發民眾對於生活金融的自主管理能力，沒有 銷售目的的溝通讓金融服務更有溫度。近三年來， 數位實動戶平均年成長率近29%， 數位客群理財資產皆超過倍數成長， 充分顯示北富銀客群經營的成效。

此外，北富銀深耕樂齡友善金融服務，以多元金融商品和服務， 保障高齡長者的財務安全與生活品質。在安養信託方面， 北富銀創新結合社福慈善機構擔任信託監察人以及安養護機構的照護 功能，使安養信託功能更加完善。今年起，北富銀更首創「專櫃、 專線、專區」模式，在全台135間分行設置「樂齡專櫃」， 讓高齡客戶來分行可免取號，同時推出專為長輩打造的24小時「 樂齡專線」，並在官網開闢「樂齡專區」， 整合樂齡金融教育和服務資源，獲頒「最佳銀色友善獎」第一名。

《今周刊》「財富管理銀行評鑑」自2007年起首度舉行， 迄今已連續舉辦16屆， 每年透過客觀問卷調查及專業評審團對銀行財管業務進行全方位評核 ，遴選出財管表現傑出的銀行，是台灣最具代表性、 調查最全面的財富管理評鑑。北富銀能在動盪的全球局勢下， 憑藉優異的風險控管機制協助客戶掌握趨勢、保全資產， 並以創新和專業素養提供客戶最適配置規劃， 贏得客戶與評審的一致認可，獲得大獎實至名歸。

展望未來，北富銀將繼續秉持「正向力量、成就可能」精神，以最佳 的財富管理服務，協助每位客戶有能力去探索和創造屬於自己的美好 生活。