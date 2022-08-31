「新北市童軍18堂課」新書發表　完成全國首創全階段童軍教材

新北市今(31)日舉辦「新北市童軍18堂課」 新書發表會，該書為成人童軍服務員及教師童軍教學參考用書。 現場由教育局長張明文及光華國小師生共同演出童軍劇場並進行啟動 儀式，至此完成全國首創國小至成人服務員各階段童軍教材。

教育局長張明文表示，新北市一向為全國童軍教育領頭羊，已於2015年達成校校有童軍，迄今已成立562團，1萬多位學生參與。 有鑒於童軍相關教材缺乏，新北市集結童軍教師逐步編輯童軍教材， 2018年發表「童軍教育補充教材」，提供國小教師童軍教學參考； 2019年製拍「童軍三節課」影片， 讓童軍教育落實於高國中小課程；2021年完成全國首部「 童軍手冊」，為國高中生提供系統性童軍輔助教材；今(2022)年 再出版「童軍18堂課」一書，專為成人童軍服務員而設計， 正式完成全國首創各階段童軍教材最後一塊版圖。 各項教材除提供全市各校使用外，亦將電子版分享給各縣市。

「新北市童軍18堂課」共有18篇主題文章。 其主要閱讀對象為成人服務員。以童軍歷史為開頭， 結合男女童軍總會推動重點， 並針對成人服務員必須具備的各項帶團技能如服務學習、戶外教育、 唱跳活動等各面向，邀請童軍夥伴共同撰寫， 提供給成人服務員用以提升自身能力。書名雖訂為18堂課， 但其閱讀並無順序性，讀者可以依其需要擇章閱讀， 或是不同章節選其需要來閱讀， 可作為各校教師及童軍服務員重要教學參考書籍， 以帶給學生更優質的童軍教育品質。

中華民國童軍總會副秘書長張文鑫表示， 學校童軍教育與社會童軍運動，實為一體兩面， 感謝新北市積極推動童軍教育、出版童軍專書， 並無私分享各項教材給各縣市，一同推動童軍運動在全國深耕發芽。

光華國小黃勺珍服務員表示，這本書對於新手服務員而言， 是一本很有價值的參考書籍。藉由閱讀童軍18堂課， 讓她充分了解童軍運動的歷史淵源，釐清童軍運動的脈絡， 尤其是讀到童軍與環境教育、戶外教育、風險管理等章節， 更與目前的12年國教緊密結合， 也觸發她在設計童軍活動時的多元想法，讓童軍教學更融入生活。

教育局表示，童軍教育是新北市重要政策，透過童軍運動四大主軸「 健康、服務、品德、技能」培養孩子正向、服務的人生觀。 感謝童軍會、女童軍會、學校及教師的努力扎根，今年新 北市於全國童軍績優個人與團體評選囊括11獎項， 為蟬聯四屆獲獎數全國最多之縣市。 期盼將新北市童軍教師的智慧分享出去， 各項教材電子檔將置於新北市社會教育資源網(https:// lll.ntpc.edu.tw/)，各縣市可自行下載運用。

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供

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