家扶基金會2022年金扶獎頒獎典禮 表揚5位走出貧窮試煉、感恩回饋的傑出自立青年

家扶基金會2022年金扶獎頒獎典禮27日假台北圓山大飯店舉辦，副總統賴清德特出席祝賀頒獎，他表示5位受獎的家扶傑出自立青年把吃苦當吃補，逆境中堅持不懈令人感動，在各自專業領域發光發熱、展現受助助人的典範精神。中秋佳節將近，賴副總統更指出家扶傑出青年的奮鬥故事如同月光般照亮大地，呼籲大眾凝聚力量讓愛不斷炊，與家扶一同扶幼助貧，善念持續循環。

5位家扶傑出自立青年，葉耀宗、盧明德、陳清良、黃士傑及徐鳳娥，自小面對各種橫逆與磨難，不向命運低頭的他們，以堅毅態度與貧窮智慧，突破困境品嚐生命甘甜。典禮上，他們特別感謝一路支持他們的貴人，在生命最困苦的時候拉他們一把，感受到社會上最溫暖的幫助，期盼自己的故事能夠激勵遭遇相同處境的年輕學子，永不放棄終能跨越成長逆境。

貧窮囝仔童工歲月打拼到企業經理

不怕挫折的人生觀，陳清良拼出屬於自己的事業王國

陳清良父親早逝，7歲那年接受家扶扶助後才知道童年的滋味，不用趕場打工也能參加屬於孩子的活動，而這也是他唯一可以吃到白米飯的機會，時任家扶中心主任的邱春雄與他情同父子，扶助期間無微不至的關懷讓陳清良感念至今，邱春雄今日驚喜現身，兩人一見如故、相擁而泣，陳清良對邱春雄說：「謝謝您，讓我感受到家的溫暖和兒時最純真的快樂！」

活動上，陳清良表示做人要飲水思源，所以退伍後主動回到家扶幫忙，出錢出力的幫忙修繕居家環境；寒流來襲前捐贈羽絨被給扶助家庭，把自己曾經感受到的溫情延續下去，讓家扶的學弟妹也能有「家」的感覺。他笑說，感恩回饋是初衷，做公益幫助別人快樂自己。

曾為逃避學校催繳運動服費，躲在乾枯水塔

盧明德將這份酸楚轉化為動力，成為能源再生工程師

盧明德早年與父親靠著撿拾資源回收勉強維持生活，曾經因為繳不出幾百元的運動服費用，躲在乾枯的水塔不敢去上課，求學路上認真努力爭取獎學金一路念到博士。成長過程是高中化工科老師林富美，協助蒐集考古題、鼓勵沒錢補習的他，讓他繼續升學參加保送甄試，求學期間靠著各項獎助學金幫助他完成升學夢，長大後回到「家友會」用自身經驗勉勵家扶學弟妹，更擔任助養人，讓善與愛如同他的研究一樣，生生不息、永續下去。

盧明德說曾想聯繫幫助自己18年認養人張鎮在，沒想到會在今天的活動上見面。他說，看到張叔叔就回想起那段兒時記憶，兩人在舞台上分享這段往事，淚水不自覺的在眼眶打轉。張鎮在哽咽說：「明德是我擔任家扶認養人的第一個孩子，一直以來都是默默關注他的發展，知道他有現在的成就，真的同感驕傲。」這一條無形又溫暖的線，輕輕繫著兩端18載。

除了「愛」之外，世界上最美麗的動詞是「幫助」，被愛的孩子，才有愛人的能量。家扶基金會周大堯執行長表示，家扶72年來已陪伴50萬名國內外貧困兒童成長自立，這些孩子自立後，都會懷抱感恩之心回到家扶成為認養人、捐款人，這也是家扶扶幼工作傳承不息的原動力。今日所表揚的5位傑出自立青年就是啟動愛的循環最佳典範，他們以各種方式延續那份最初的愛與善，期盼藉由這些故事，激勵同處困境的年輕學子，盼這股愛的力量繼續傳承下去、循環不息。