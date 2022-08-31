開學好煩惱！ 疫情、物價升 弱勢家庭生活壓力遽增 家扶捐款因疫情下滑 籲各界支持無窮世代

開學在即，仍有許多家庭仍在煩惱學費下落。受到COVID-19疫情影響，造成弱勢家庭在收入、健康、照顧等急難需求增加，家扶扶助家庭中今年已有31,113位家庭成員因疫情受創。為助家庭應急，家扶已發出近三千萬急難救助金；疫情加以通膨因素，帶給弱勢家庭極大考驗，也衝擊本會扶幼資源募集情形，捐款相較去年同期下滑近兩成。元大金控集團聽見家扶需要，預計率先捐出1千萬，期望拋磚引玉，有更多社會大眾一同來支持。家扶自立青年林智勝與9年前受助兒相見歡，鼓勵社會大眾一同支持無窮世代計畫，期望讓更多家扶兒在其專長領域揮出生命中的全壘打。

低所得家庭CPI較去年同期上漲3.69% 弱勢家庭生活壓力遽增

從家扶「疫情下的貧困兒少家庭生活調查與服務策略」的調查可看見，有近七成(66.7%)經濟弱勢的家庭在疫情期間飲食補給不足影響生活；超過半數(54%)的家長在停課期間安排兒少照顧人力有困難。

進一步分析家長職業型態，家長職業類型中，「臨時工」類型在疫情期間受影響最多-在經濟、生理、心理健康、家庭、社會支持面向均受影響較大。丞丞媽媽獨力扶養三名子女，為照顧子女，僅能做彈性工作，疫情期間只要碰到停課就只能中斷工作在家，甚至有時不得不載著孩子外送爭取生活費，生活十分艱困。

弱勢家庭受到疫情影響，不僅工作不穩定，物價飛漲更帶來沉重的壓力。根據行政院主計處8月5日公布之資料，7月低所得家庭消費者物價上漲率(CPI)較上年同月上漲3.69％，漲幅大於中、高所得家庭之3.44％及 3.15％，主因在於低所得家庭在漲幅較大的食物類支出占比(權數)較高所致。低所得家庭，在當前環境下面臨更的物價壓力。

開學壓力大！家扶兒曾打五份工 助學金助她圓夢助人

而開學將至，除學費更有許多開銷，讓弱勢家庭擔憂。就讀國小的小勳長得快，到了新學期制服都需要重買，對小勳家來說是龐大的壓力；即將升高一的小銘，為了陪伴阿嬤避免老人家獨居夜間會摔倒，每天要花2小時、花200元的車資通勤，交通費是讓他最擔心的地方；即將升體育大學大一的奕聖憂心空手道護具的開銷，面對飆漲的物價，奕聖降低物慾開銷用在刀口上；小芯的哥哥因於今年三月病逝，甚至將自己積蓄的獎助學金提供哥哥安葬。

現為國強幼兒園園長、家扶自立青年、現任國強幼兒園園長曹恬珺表示，聽到孩子們開學前的壓力，她非常感同身受。回想學生時期，為分擔母親重擔，照顧家中身障的父親及姊姊，曾身兼五份工作指揮交通、賣花生、資源回收，甚至讀碩班時因父親重病經濟壓力大，為求高薪到工地搬磚頭搬到雙手滿是傷痕。當時曾想放棄學業，家扶社工鼓勵她「教育是脫貧的路」，希望她堅持不要放棄，並提供助學金安定就學。恬珺表示，如果沒有家扶幫助，可能國中畢業後就出社會，收入及未來發展都有限，也不會有機會在教育界付出心力傳播愛與溫暖。

林智勝「學長」與「園長」相見歡 元大金控拋磚引玉盼愛循環不止

「只要把握住機會，運氣都會站在你這邊！」中華職棒全壘打紀錄保持人林智勝，今以家扶自立青年「學長」的身分出席記者會，九年前曾與曹恬珺一同宣傳無窮世代，當年恬珺還是受助兒少，今看到恬珺因著助學金的幫助，如今成為教育界的棟樑非常感動，大師兄林智勝因有許多助學人的幫助，才能無後顧之憂的追尋夢想，更突破中職300轟的紀錄，期望社會大眾一同加入助人行列，幫助孩子在各領域都能揮出他們生命中的全壘打！家扶基金會周大堯執行長表示無窮世代仍有五千萬教育補助及生活維持缺口待各界支持。非常敬佩元大金控集團的遠見及愛心，預計率先捐出一千萬，啟動善的循環！元大金控翁健總經理盼此舉達到拋磚引玉的效果，幫助每個孩子都有機會創造他的無窮未來。

家扶基金會《無窮世代》

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