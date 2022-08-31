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終結冷戰、促東歐民主化 蘇聯末代領袖戈巴契夫逝世

最後一位冷戰領導人退出時代舞台，也從不凡的人生劇場謝幕。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/31 16:23
蘇聯末代領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）（左）於當地時間30日在莫斯科逝世。圖為戈巴契夫與美國前總統雷根（Ronald...

蘇聯末代領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）（左）於當地時間30日在莫斯科逝世。圖為戈巴契夫與美國前總統雷根（Ronald...

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）諾貝爾和平獎得主，前蘇聯末代領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）因腎臟問題及糖尿病惡化，在當地時間30日逝於莫斯科中央臨床醫院（Moscow Central Clinical Hospital），享耆壽91歲，美國總統拜登讚揚他是讓世界更加安全的「罕見領袖」。

綜合外媒報導，戈巴契夫患有腎臟疾病與糖尿病，晚年時常出入醫院，身體越發虛弱，在新冠疫情間實施自主隔離，以避免受到感染。莫斯科中央臨床醫院（Central Clinical Hospital in Moscow）指出，「戈巴契夫在一場嚴重、長期疾病後，於今（30日）晚去世」。最後一位冷戰領導人退出時代舞台，自此也從不凡的人生劇場謝幕。

和平奬得主 蘇聯解體「禍首」

戈巴契夫於1985年至1991年主政期間，採取「開放」（glasnost）與「重建」（perestroika）政策進行改革。他揭開東歐鐵幕，促成東西德統一、美蘇冷戰結束，因與前美國總統雷根（Ronald Reagan）談判並簽署《中程核武條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty，INF），於1990年諾貝爾和平獎。

1991年蘇聯解體、蘇聯共產黨結束，俄羅斯聯邦第一任民選總統葉爾辛（Boris Yeltsin）取而代之。戈巴契夫作為蘇聯末代總書記，為該時代留下深刻影響。戈巴契夫與西方領袖交好，卻也是推行改革失控，以至蘇聯瓦解的「罪魁禍首」。

乍聞結束冷戰的重要推手逝世，美國總統拜登（Joe Biden）於聲明中表示，「他擁有想像力，能看到一個不同未來的可能性；他也有勇氣，願意賭上整個生涯去實現。結果就是一個更安全的世界、數以百萬計人民享有更多自由，」拜登強調，「戈巴契夫是擁有卓越眼光的人。」

俄國總統普丁（Vladimir Putin）的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則替普丁表達「他最深切的哀悼」，並指出「明天將給戈巴契夫的親友發一封慰問電。」

曾圖東山再起 慘淡作收

1991年戈巴契夫移交政權，1996年他再度以以中間派身份投入俄國總統選舉。其政敵葉爾欽（Boris Yeltsin）儘管選前支持率僅個位數，卻因取得制媒體的大亨們的支持下，壓倒性勝選；戈巴契夫得票率不卒1％，慘淡作收，從此也不在是葉爾欽的政治威脅，也未曾出面競選公職。

下台後，戈巴契夫以自身名義成立基金會，為了募款甚至為西方品牌廣告代言，如必勝客（Pizza Hut）廣告，2007年更以柏林圍牆為背景，替路易威登（Louis Vuitton）拍攝平面廣告。

造訪台灣 與李登輝對談

此外，他也持續與世界領導人會面，其中包括1994年訪問台灣，與時任總統李登輝對談。總統府新聞稿檔案，兩人當時曾針對民主改革的理念及推動時面臨問題的做法，深入交換意見。李登輝當時表示，對戈巴契夫「過去領導蘇聯人民積極從事改革，所投入與奉獻的心力，印象極為深刻」；戈巴契夫肯定李登輝多年來積極推動改革所獲致的成果，還告訴李登輝，「本人也和總統閣下一樣，希望能在不流血的狀況下，完成改革的理想」。

投資媒體 持續發聲

戈巴契夫於1990年代是反對派平面媒體「新報」（Novaya Gazeta）的早期投資者，普丁執政期間，新報傳遞不同意見，也曾有記者因報導而被謀殺，戈巴契夫多年來持續受訪，並對全球議題提供意見，該報總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）去年榮獲諾貝爾和平獎。

今年2月24日，俄羅斯入侵烏克蘭，新報於3月底暫時停刊，直到莫斯科停止對烏國的軍事行動。俄羅斯相關監管單位7月要求撤銷新報的網站和紙版執照。
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