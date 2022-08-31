【8/31台灣本土+34389　死亡+21】9/1新制上路：入境可自駕至檢疫處所、自主防疫期可返家1人1室

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（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增34,623例COVID-19確定病例，分別為34,389例本土個案及234例境外移入；另確診個案中新增21例死亡。



指揮中心表示，今日新增之34,389例本土病例，為15,820例男性、18,556例女性、13例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布仍以六都最多，依序為新北市(7,607例)，臺北市(4,332例)，臺中市(4,100例)，桃園市(3,780例)，高雄市(2,592例)，臺南市(2,173例)。



指揮中心指出，今日新增21例本土病例死亡個案，為12例男性、9例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、13例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月23日至8月27日，死亡日期介於6月12日至8月28日。





指揮中心說明，今日新增234例境外移入個案中，為111例男性、123例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(22例)，日本(8例)，泰國及美國(各4例)，香港(3例)，菲律賓、馬來西亞及阿拉伯聯合大公國(各2例)，奧地利、瑞典及柬埔寨(各1例)移入，另184例感染國家調查中。入境日期介於今年7月31日至8月30日。



指揮中心統計，截至目前國內累計5,308,029例確診，分別為27,833例境外移入、5,280,142例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9,914例COVID-19死亡病例，其中9,898例本土，另16例為境外移入。

9/1起開放入境旅客可自行駕車至檢疫處所

自今(2022)年9月1日起，開放入境旅客可自行駕車前往檢疫處所，請返國欲自行開車前往檢疫處所之旅客務必遵守中央流行疫情指揮中心所訂之各項防疫規範。

另外，各機場已指定自駕車輛所應停放地點，並設置入境旅客專用動線，沿途增設宣導告示引導旅客至停車場取車，其中：桃園機場第一航廈為2號停車場、第二航廈為4號停車場，松山機場為第1、2號戶外停車場，小港機場為國際航廈前停車場（C、D區），臺中機場為地下1樓停車場（自駕停車區）。

9/1起(表定航班抵臺時間)，入境檢疫措施維持3+4，後4天自主防疫之檢疫處所調整為「1人1室」

3天居家檢疫： 維持「符合1人1戶條件之自宅或親友住所」或「防疫旅宿」。

維持「符合1人1戶條件之自宅或親友住所」或「防疫旅宿」。 4天自主防疫：

得以符合1人1室條件之自宅或親友住所進行自主防疫，1人1室以單獨房間含獨立衛浴設備為原則，但不可入住一般旅宿。 由3天居家檢疫處所返回符合1人1室之處所進行自主防疫，無需向地方政府申請自主防疫期間地點異動作業。

檢測措施：

病毒核酸(PCR)檢測：入境時(第0天)，於機場/港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測。 家用快篩試劑檢測：入境時由國際港埠人員提供2歲以上旅客2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。

9/1起實施第五輪家用抗原快篩試劑實名制

指揮中心指出，目前實名制家用抗原快篩試劑貨源充足，為滿足民眾購買之需求，自今(2022)年9月1日起，實施第五輪家用抗原快篩試劑實名制，維持至多可購買2份(10劑)，並可分成1次或2次購買(可代購)，售價仍維持每份(5劑)500元，籲請有需求的民眾，可持健保卡至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局與衛生所購買。

除快篩試劑實名制外，8月15日起已開始實施第三輪 0-6歲學齡前幼兒免費領取快篩試劑，領取資格仍為2015年9月2日(含)以後出生的學齡前孩童；另9月1日起亦開放65歲以上(1957年(含)以前出生)長者免費領取快篩試劑，民眾可持尚未領取孩童或9月1日起持65歲以上長者的健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，此免費領取份數，不會計入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。