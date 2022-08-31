農委會投入17.1億元協助地方政府　改建全台灣26處動物收容所

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為了翻轉民眾對早期動物收容所不好的印象，農委會在8年間，投入17.1億元經費，補助20個縣市，完成26處動物收容所改建、新建或修繕工程，並希望透過全新的建築設計，促使民眾願意親近收容所、尋覓可以成為家人的毛小孩，有效提升收容動物認養率。

農委會今(31)日透過新聞稿表示，各縣市政府依動物保護法規定應設置動物收容處所，原有公立動物收容處所多設立於1999至2001年間，由地方環保局簡易設備改建而成，多為鐵皮、鐵籠等建材，且收容空間嚴重不足，現場氣味與犬吠等問題嚴重，動物飼養環境不佳。

為協助改善收容環境，農委會規劃「政府公共建設計畫－103至107年度改善政府動物管制收容設施計畫」，向行政院爭取重大公共建設經費，並經於2013年6月核定執行。配合各縣市政府依2015年動物保護法修正施行收容動物零撲殺重大變革，動物收容空間需求大增，持續調整收容量能設計而擴增工程規模，並因應多縣市遭遇抗爭問題須與當地民眾進行溝通，故展延計畫至2024年底止屆期。

農委會指出，為了翻轉民眾對早期動物收容所不好的印象，該會與各縣市政府合作，啟動全國公立動物收容所轉型為動物保護教育場所的改善工程，並自2014年到2022年，投入17.1億元經費，補助20個縣市，完成26處動物收容所改建、新建或修繕工程。

農委會表示，對於新改建動物收容所，重視動物的需求及傳遞生命教育的意義，亦獲得外界多項肯定。2016年7月6日「高雄市燕巢動物保護關愛教育園區」正式啟用，是國內首座全新啟用的動物保護教育園區，2020年1月20日更成為全國唯一以動物收容所場域通過環境教育設施場所認證審查的動物園區。「金門縣動物收容中心新建工程(第二期)」，獲得2019年度優良農業建設工程獎─建築類優等工程獎項，是全國唯一獲得優良農業建設工程獎的動物收容所。另外，「臺中市動物之家后里園區」獲得2019國家卓越建設獎-最佳規劃設計類-金質獎、2021建築園冶獎及中華建築金石獎-金石首獎等多項建築獎項，是全國獲獎數最多的動物收容所。

農委會說，動物保護沒有鬆懈的一天，各縣市收容所的新改建不只是硬體的改善，更是關懷流浪動物價值的落實，期許各縣市政府及社會各界力量與農委會共同努力，打造更完整的人與動物和諧共處幸福環境。