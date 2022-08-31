台美正式簽約！購4架MQ-9B無人機 提升台海監偵能力

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣已正式與美國簽數採購合約，購入4架MQ-9B「海上衛士」無人機，連同地面控制站相關設備及支援系統在內，對美採購金額達到168.8億台幣。首架MQ-9B仍訂於2025年交運抵台，但全系統的建置計畫延長1年到2029年年底完成。

中央社報導，根據國防部最新公佈的採購決標公告指出，空軍司令部委請駐美軍事代表團，與AIT美國在台協會簽署「高高空無人機系統」（MQ-9B「海上衛士」無人機）正式採購合約，履約期限為今年8月24日起生效，至2029年12月底為完成，履約地點標註在花蓮。

軍方規劃全案金額達217億餘元，對美採購部分包括4架MQ-9B「海上衛士」無人機及建置多座地面控制站所需設備，對美採購的金額計為168.8億台幣，其餘金額為台灣建置相關系統丶地面控制站新型房舍建物丶支援設備教育訓練丶採購作業等。

軍方人士今（31）日指出，MQ-9B「海上衛士」無人機具備長滯空、全時段監偵能力、打擊能力，以及即時傳輸鏈路系統的無人機系統，可支援作戰、對敵予以嚇阻，破壞敵軍作戰節奏與行動。

今年4月經緯航太董事長羅正方接受中央社訪問時便曾指出，MQ-9價格昂貴但值得，印度、歐洲等國都軍購MQ-9系列；背後意義是台灣能與這些自由民主陣營情報交流，又能與美軍太平洋艦隊情資共享、進行精準打擊，「絕對不是繳交美國保護費」，將給中共帶來很大壓力。

羅正方提到，但光靠軍購4架MQ-9B並不夠，台灣必須自行研發國產無人機，且數量、速度、預算必須快速提升，因為這是一場軍民通用的科技戰爭，必須整併進台灣供應鏈、科研體系以帶動整體國家實力。

軍事專家、全球防衛雜誌採訪主任陳國銘日前受訪時也提出，國造騰雲二型無人機更換發動機、提升飛航性能的成效頗豐，已具備長程的飛航能力，未來需要進一步突破的是光學導引、指揮管制等功能，和MQ-9B海上衛士無人機搭配後，空軍長時間執行台灣周邊海域的監偵能力可望獲得大幅提升。