擬批11億美元對台軍售？ 美首度回應：持續依法支持台灣防衛

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）美媒報導拜登政府擬6度對台出售軍備，要求國會批准約11億美元軍售案，內容包括60枚反艦飛彈和100枚空對空飛彈。美國白宮、國務院於美東時間30日分別被媒體問及此事，皆表示美國會持續履行「台灣關係法」的承諾，持續支持台灣提升自我防衛能力。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）、美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）30日被媒體問及此事皆不願正面回應；尚皮耶表示，美國會持續履行「台灣關係法」下承諾，支持台灣自我防衛。巴特爾亦然，並指出美國政策是不會在正式通知國會前，公開評論或證實規劃中的軍事採購案。

台灣國防部台北時間30日則表示，有關美方對我重大軍售案件，國防部會在美方正式進行「知會國會」時，即時向國人說明。

美國政治媒體Politico日前報導，這項軍售案仍處於早期階段，必須經由美國聯邦參議院外交委員會以及眾議院外交事務委員會的民主黨籍主席與共和黨首席議員簽署該項軍售案才算敲定。內容包括60枚AGM-84L魚叉二型反艦巡弋飛彈（Harpoon Block II）、100枚AIM-9X Block II型響尾蛇戰術（Sidewinder）空對空飛彈，以及延長監視雷達合約。《路透社》報導則指出，美方重點將放在維持台灣目前軍事系統和履行即有訂單上，而非提供更可能加劇台海緊張的新武器。

拜登任內五度軍售 本案規模超越以往

自2021年拜登上任以來，已五度批准對台軍售，總價約11億美元，分別為2021年8月7.5億美元「M109A6自走砲」（後因支持烏克蘭軍火而被叫停），今（2022）年2月1億美元的五年愛國者系統工程勤務計畫，4月批准9500萬美元的「愛國者專案人員技術協助案」，6月1.2億美元的海軍艦艇零附件以及相關技術支援，7月1.08億美元「陸軍車、兵及戰材零附件」對台軍售案。

若美國國會批准本次11億美元採購案，將是拜登任內第六次對台灣軍售，也是至今最大一筆對台軍售案。