南韓N號房事件再度上演？主嫌「L」以多個聊天室大肆散播性剝削影片

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）三年前N號房事件震驚了南韓社會，主犯趙主彬最終被判42年有期徒刑，然而根據KBS報導，最近又出現了類似N號房事件的事，受害者甚至更加年輕。

近日有民眾向韓媒KBS舉報，有一名「L」在Telegram上傳了強迫受害者拍攝的性剝削影片，其中有許多未成年者，這些受害者的身上甚至刻有「L主人」的字樣，光是舉報者所提供的證據影片及照片等就有高達350多件。

根據KBS的追蹤，這些受害者是實際存在的，KBS也對這些受害者進行了訪問。一名受害者A表示，L會依照影片特徵給部分受害者取綽號，甚至威脅A「你死了也沒用，我還是會繼續散播這些內容的」。

L和N號房不同的是，N號房有固定聊天室，但L卻是一次營運多個聊天室，光是採訪中所確認到的就有30個，受害者的影像還流傳到了其他色情網站上，和N號房比起來，散播不雅影片的行徑更加膽大妄為。

L的聊天室存在著階級制度，任何人都可透過搜索或連結進入最底層聊天室，若想進入較上層的聊天室，則需湊滿聊天及共享淫穢內容的次數，確保這些人是否真的想觀看這些性剝削物影片，而最頂端的聊天室則只容許可信任的人進入，根據聊天室的等級，觀影尺度也有所不同。

根據KBS調查，人數最多的Telegram聊天室，常駐人數就高達5,000多人。一部分內容已被散播到韓國的極右論壇「ilbe」，光ilbe上的搜索紀錄就有至少4萬多次。

根據KBS報導，L正式開始活動的時間是在2020年，正是N號房主嫌被拘留的期間。L開始出名後，他不斷地使用不同的名字，去年活動過的聊天室目前也是關閉狀態，但Telegram上的狀態為「最近上線」，代表他可能還在某個地方活動著，南韓警方也正對此事件進行調查中。

*L為韓媒KBS所使用的假名