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台灣行政院海洋委員會主委: 李仲威請辭獲准•9/2生效　傳周美伍為繼任人選

➤107年4月28日於高雄市成立的海洋委員會，是第一個設立於南部地區的中央部會，緊臨高雄港，象徵政府以海洋思維出發，全力投入海洋發展的堅毅決心。➤該會下轄海巡署、海洋保育署及國家海洋研究院。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/31 10:56
圖為109年10月28日, 海洋委員會主委李仲威在立法院受訪，提及陸籍抽砂船盜採砂石狀況。 (中央社檔案照片) 

圖為109年10月28日, 海洋委員會主委李仲威在立法院受訪，提及陸籍抽砂船盜採砂石狀況。 (中央社檔案照片) 

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）行政院官員今天(8/31) 指出，海洋委員會主委李仲威因家庭因素在8月初表達辭意，院長蘇貞昌昨（8/30) 批准辭呈，9月2日生效。

台灣行政院海洋委員會主委: 李仲威請辭獲准•9/2生效　傳周美伍為繼任人選外交部 110年3月26日舉行「台美海巡合作瞭解備忘錄」宣布茶會，外交部長吳釗燮（左2）、時任美國在台協會（AIT） 處長酈英傑（Brent Christensen）（右2）、海委會主委李仲威（左）、海巡署長周美伍（右）等人出席。 中央社檔案照

行政院官員上午表示，李仲威請辭主要是母親年逾百歲需人照顧，蘇貞昌認為李仲威戮力從公、績效卓著，因家庭因素請辭、孝心感人，因此准辭；至於接替人選，將待確認後對外說明。

中央社報導, 李仲威曾任海軍一四六艦隊艦隊長、國防部參謀總長室參謀主任、國防部長辦公室主任、國防部常務次長、海軍艦隊指揮部指揮官、國防部海軍司令部副司令，自民國108年2月13日接任海委會主委至今。

自由時報今天(8/31) 報導, 海洋委員會主任委員李仲威請辭，副主委蔡清標也將歸建中興大學，將由副主委兼海巡署長周美伍接任主委、警職出身的海巡署副署長蔡長孟接任副主委兼海巡署長、軍職出身的海委會主任秘書劉國列接任副主委，海巡軍警職將全面接班

根據海洋委員會官網介紹, 該會107年4月28日於高雄市成立，主要為統合海洋事務與海洋政策之規劃及推動落實。海洋委員會也是第一個設立於南部地區的中央部會，緊臨高雄港，象徵政府以海洋思維出發，全力投入海洋發展的堅毅決心。

該會下轄海巡署、海洋保育署及國家海洋研究院，秉持永續共好的精神，藉由公私協力，導入民間豐沛資源，致力推動海洋事務健全發展，將臺灣打造成為一個「生態永續、海域安全、產業繁榮」的海洋國家。
海洋委員會主委
李仲威
請辭
周美伍
接任

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