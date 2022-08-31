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台灣古都16案榮獲2022建築園冶獎殊榮　台南市長企盼建築美學持續深耕社區

台南市政府都發局長莊德樑表示：透過「建築園冶獎」的參賽機制各案展現建築環境美學和營造城鄉魅力，讓產官學藉此參與互相交流，共同成長。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/31 10:09
台南市水利局－蘇厝(溪尾)滯洪池環境營造周邊景觀改善計畫。（照片由台南市政府提供）

台南市水利局－蘇厝(溪尾)滯洪池環境營造周邊景觀改善計畫。（照片由台南市政府提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「2022建築園冶獎」昨(30)日舉辦頒獎典禮，台南市共有16案榮獲獎項殊榮，市長黃偉哲表示，建築園冶獎是建築界具有指標意義的獎項，2024年台南市即將邁入建城400年，又是台灣的第一座城市，不僅是文化之都，企盼建築美學持續深耕社區，未來產官學攜手合作，適切地展現文化古都城市美學特點。

台南市政府都發局長莊德樑表示，此屆建築園冶獎，台南市政府相關局榮獲「公共建築景觀類」獎項有6案，分別是都發局「月津港公18-3及公18-5水岸步道計畫」、工務局「長興生態公園(公66)」、工務局代辦「大台南會展中心」、水利局「仁德之心-滯(蓄)洪池景觀營造計畫」和「蘇厝(溪尾)滯洪池環境營造周邊景觀改善計畫」、以及交通局「中西區友愛街立體機車停車場」。

莊德樑還說，「校園建築景觀類」獎項有3案，是教育局「台南市永康鹽行國民中學」、「台南市安南九份子國民中小學」和「台南市善化小新國小」之學校新建工程；最後榮獲「社區文化景觀營造類」獎項的是都發局「台南築角」之頂長社區「長短樹的秘境花園」。

莊德樑接著說，台南市轄公部門有3件得獎作品分別是由行政院農委會水保局臺南分局「新化區新化林場友善里山環境場域改善工程」、交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處「官田行政遊客中心新建工程」和台南市麻豆方濟會學校財團法人「台南市黎明高級中學的學校新建工程」，以及私部門「大樓建築景觀類」獎項有3案，亦共同獲獎。透過「建築園冶獎」的參賽機制各案展現建築環境美學和營造城鄉魅力，讓產官學藉此參與互相交流，共同成長。

台灣古都16案榮獲2022建築園冶獎殊榮　台南市長企盼建築美學持續深耕社區

台南市都發局－月津港公18-3及公18-5水岸步道計畫。（照片由台南市政府提供）

台灣古都16案榮獲2022建築園冶獎殊榮　台南市長企盼建築美學持續深耕社區

台南市工務局代辦「大台南會展中心」。（照片由台南市政府提供）

台灣古都16案榮獲2022建築園冶獎殊榮　台南市長企盼建築美學持續深耕社區

台南市教育局「台南市永康鹽行國民中學」。（照片由台南市政府提供）

台灣古都16案榮獲2022建築園冶獎殊榮　台南市長企盼建築美學持續深耕社區

照片由台南市政府提供
建築園冶獎
公共建築景觀類
校園建築景觀類
社區文化景觀營造類

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更新時間 : 2022-08-31 12:41 GMT+08:00

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