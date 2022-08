台灣國研院研發服務平台亮點成果獎出爐　特優獎由北科大團隊製作新穎電晶體奪得

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導)國家實驗研究院昨(30)日頒發「研發服務平台亮點成果獎」,今(2022)年的「特優獎」由台北科技大學電子工程學系胡心卉教授的研究團隊所獲得,該團隊製作出新穎異質通道垂直堆疊互補式電晶體(CFET),並將其應用於反相器與6T靜態隨機存取記憶體(SRAM),因具有低漏電特性,技術可整合至低於1奈米製程。

國研院表示,特優獎團隊由台北科技大學電子工程學系胡心卉教授整合陽明交通大學、成功大學共同組成的研究團隊,該團隊使用半導體中心所提供的無塵室設備與研發平台,製作出新穎之上下異質疊層(下層為p型複晶矽薄膜電晶體,上層為n型氧化銦鎵鋅薄膜電晶體)的異質通道垂直堆疊互補式電晶體(CFET),並將其應用於反相器與6T靜態隨機存取記憶體(SRAM)。

國研院指出,此技術可整合至低於1奈米製程,且因具有低漏電特性,可降低功耗;上層通道之氧化銦鎵鋅更可延伸應用於製作積層型電路之射頻元件。此成果展現了能將不同通道材料及多種功能元件以一體化製程整合於同一基板上,完全實現未來對於系統整合型面板(SoP)的需求。

國研院還說,獲得優等獎的團隊有兩支,分別由中山大學物理學系莊豐權特聘教授,以及陽明交通大學資訊工程學系彭文孝教授領銜。

莊豐權特聘教授團隊使用國家高速網路與計算中心的「台灣杉一號超級電腦」,研究晶體材料的電性、磁性、拓撲特性及熱力學性質等,了解由厚度來調控二維材料的物理機制、原子表面的吸附,以及由摻雜所導致的物理性質改變,並探討新穎的二維材料系統,以及碳基量子位元與其量子自旋的物理特性。國研院強調,上述研究成果大大拓展了二維材料的應用價值,促進自旋元件、量子電腦與低耗元件的發展,並可據以開發出新的元件或產品。

彭文孝教授團隊使用國網中心的「台灣杉二號AI超級電腦」,開發人工智慧影像與視訊壓縮技術、視訊編碼控制、影像與視訊處理、智慧運輸、智慧建築、智慧商店與3D行為辨識系統等技術。其中影像與視訊壓縮技術已被國際間以人工智慧技術進行視訊/音訊/資料編碼的組織MPAI(Moving Picture, Audio and Data Coding by Artificial Intelligence)納入可標準化的選項之一,且在國際壓縮標準組織JPEG AI委員會辦理的學習式圖像編碼競賽(Call for Evidence on Learning-based Image Coding Technologies)獲得第二名的佳績;視訊編碼控制技術則已與全球最大IC設計廠與第二大手機晶片供應商美國高通公司(Qualcomm)簽訂合作專案。

國研院說,獲得佳作獎的兩支團隊分別是:成功大學電機工程學系郭泰豪特聘教授團隊使用半導體中心「晶片設計與製程下線服務」,開發出「應用於下世代通訊之高效能資料轉換器」;清華大學動力機械工程學系方維倫講座教授團隊使用半導體中心「CMOS-MEMS電路設計與下線服務」,開發出「CMOS-MEMS 觸覺感測器」。

國研院林博文副院長表示,現在最前瞻的科技研究,許多都要依靠團隊合作,以及先進的軟硬體設備,這些正是國研院所建立各種研發服務平台的強項。希望藉由評選頒發「研發服務平台亮點成果獎」,鼓勵國內學研界更踴躍與國研院合作,來使用以國家力量建構的研發服務平台,做出具有全球競爭力的研發成果。