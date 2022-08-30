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張善政研究計畫涉抄襲 臉書回應鄭文燦批評不當得利

張善政回應表示，委託報告的目的與規格，跟學術學位論文不同，且研究團隊共有12個人，三年計畫成果豐碩，不能接受這種造謠抹黑的選舉手法。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/08/30 19:00
國民黨桃園市長參選人張善政。（圖/中央社）

國民黨桃園市長參選人張善政。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）桃園市長參選人張善政過去在宏碁任職時，曾向農委會申請總研究經費達5700萬元的3年研究計畫，但產出報告卻有多處抄襲，像是英翻中、簡轉繁、抄雜誌、抄論文等，鄭文燦認為這涉及不當得利，須接受法律檢視。

綜合媒體報導，國民黨桃園市長候選人張善政被爆研究計畫抄襲，他過去任職宏碁副總期間，曾經承攬許多農委會標案，並以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總研究經費達新台幣5700萬元，然而內容卻有英翻中、簡轉繁、抄雜誌、抄論文等，甚至在未標註的情況下抄用農委會資料。

至於該研究報告內容，宏碁發聲明表示，這是自2007年起3年執行的行政院農業委員會「農業電子化發展策略分析與規劃」計畫，專案內容除彙整國內農業發展狀況、農委會等各機關e化等科技應用情形，以及借鏡國外實際執行方式及結果，更包含實際導入新的技術於場域內進行驗證（如RFID、WSN等）、舉辦研討會及座談會等。

對此，張善政於今（30日）晚間發表聲明表示「受委託報告對台灣有貢獻，絕非抄襲」。在其臉書貼文中，他指出此委託報告的目的與規格，跟學術學位論文不同，不宜拿來比較。

此外，張善政說他承接此委託案時，研究團隊共有12個人，因他是公司的部門主管，所以掛名主持人，並非他一人獨力執行與撰寫，因此內容是由團隊每一位成員大量閱讀、消化分析的結果。

此消息一出，桃園市長鄭文燦今天上午至大溪區出席活動說，張善政報告涉嫌抄襲各個論文，包括農委會自行出版的論文，再交由農委會申請經費。這是一個抄襲的循環，最重要的是國庫的錢就這樣不見，因此不僅是抄襲，更涉及不當得利，這部分必須攤在陽光下，接受誠信檢驗，也必須接受法律檢視。

對於是否涉嫌抄襲和不當得利行為，張善政也回應，相關計畫皆經過農委會審查機制審核，三年計畫成果豐碩，不只是寫報告、蒐集各國資料，還要到各研究單位舉辦研討會、座談會、跨部會溝通、各國考察、發行電子報、系統開發、農委會相關計畫輔導等，並非5700萬只交出6頁報。

張善政呼籲，有心人士切勿因選舉利益政治操作，抹黑優秀的本土企業，抹煞此報告對台灣農業電子化發展的貢獻，並表示不能接受這種造謠抹黑的選舉手法。
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