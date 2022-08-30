長期封城致重度憂鬱 中國青年學子「整個人都崩了」

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）連綿不絕的嚴苛封城禁令與隔離規定，不僅重創中國經濟，也殘害了民眾的身心健康，連中國專家都憂心，此一創傷可能會長達20年！在這場心理疫情中，「內傷」最重的，恐怕是心理素質不夠強大的青少年。

路透報導，20歲、樂於交際的北京某大學學生張孟（音譯），去年12月遭遇了一次大崩潰。長期關在宿舍房內、不能與朋友見面，連去食堂、洗澡都有強制規定，逼得她整個人都「瓦解了」。今年8月，她被診斷為重度憂鬱症。

同樣20歲的姚姓學生，高中寄宿時首次崩潰。不解防疫規範何以如此嚴格的他，有天甚至在廁所哭到不能自已，「五臟六腑都在哭泣」。2021年，已上大學的姚生，仍無法擺脫憂鬱，也因家人壓力而無法選修自己喜愛的課程，於是他輕生了。

在這場COVID衍生的心理戰役中，青少年與年輕人尤為煎熬。心智尚不成熟、無法掌控自己的生活，再加上升學與就業壓力都較老一輩都來得重，韌性不足的人，往往一被壓垮，就無力復原。根據2020年數據，約有2億2千萬孩童與青年曾「困於」無止盡的封城令中。

舉例而言，在上海昏天暗地的兩個月封城期間，許多15至18歲的青少年，因不得返家，而須在隔離所自理生活，自己做飯、也無人能說話，日子真的太難了。

由於數據過少，封城對中國整體人民心理衛生的衝擊難以估量，但光是現有的資料，就畫出了一片慘澹景象。今年1月出刊的一份美國研究指出，2020年4月進行的39,751名中學生調查中，約兩成曾有自殺傾向。從更廣的年齡層來看，2022年1至7月中，中國搜尋引擎百度上「心理諮商」的搜尋結果較去年同期激增了三倍。

或許也不能怪中國學子對壓力的容受力太弱。失業率雖維持在5.4%，都市中的年輕人口卻已達紀錄高點19.9%。與此同時，企業因疫情、政府對科技業與補教業的打壓，而縮減聘僱活動，意味工作飯碗一碗難求，再加上許多是中國1980年至2015年一胎化政策下的獨生子、獨生女，他們可是要一肩扛起父母老年照護的重擔。

四面八方的壓力，讓去年興起的「躺平族」，更沒有奮起的力氣了。根據復旦大學今年對4,500名中國年輕人所做的調查，高達七成表現了不同程度的憂鬱。

官方並非沒有意識到此一危機，也開始加強學生的心理輔導，但心理衛生議題獲得關注，也不過是這20年來的事情，資源的投注仍嫌不足。官媒人民日報在6月的一篇報導中，引述北京大學第六醫院（中國的精神病學權威醫院）院長陸林的警告，他認為COVID對人民的心理健康的傷害，恐禍延20年。

陸林表示，多數人在疫情緩解後能恢復正常，但至少有一成的人「回不去了」。從臨床經驗中，許多青少年患者因此染上了電玩成癮症，出現睡眠障礙，持續情緒低落，不願進行戶外活動。

一場疫情，動搖了誰的心志？「高中剛畢業時，我自認很愛國的，但現在漸漸淡了。倒不是不再相信政府，而是口罩與消毒水的味道，已揮之不去，深入骨髓」，張孟說道。