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華航下單16架新型舒適波音787-9 客機 拉升運能2025年抵台灣

波音 787-9 客機載貨能力優異，腹艙可容納 36 個貨櫃，較其他機種有顯著差異，可為華航的貨運運能再添動力。

By 台灣英文新聞－編輯
2022/08/30 17:30
圖為波音Boeing 787-9生產基地。（美聯社檔案照）

圖為波音Boeing 787-9生產基地。（美聯社檔案照）

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）看準後疫情時代報復性海外旅遊商機到來，中華航空今 (30) 日召開董事會臨時會，會中通過訂購 16 架波音 787-9 客機，預計 2025 年開始交付。

華航自 2018 年啟動新廣體客機汰換計畫，惟受新冠疫情影響，2020 年暫緩評估，但隨著疫情逐步緩解，全球客運市場持續復甦，2021 年 9 月正式重啟評選及加速引進作業，縝密評估遴選最適機型。

華航陸續引進 777-300ER、A350-900、A321neo 等全新機隊，佈局整體營運航網，彈性派飛長程航線、中程航線與區域短程航線。30日臨時會通過決議將訂購的 16 架波音 787-9 客機，將搭配奇異 GEnx 發動機，預計 2025 年開始交付。

波音 787-9 客機為旗艦級新世代產品，客艙更貼近人體舒適的濕度與壓力調整，可帶給旅客優質搭乘體驗，且 787-9 客機在燃油效率表現卓越，可較前一代機型減少約 20% 燃油消耗與碳排放，節油減碳高效能，不僅大幅優化成本結構，也將是華航邁向 2050 淨零碳排的一大助力。

波音 787-9 客機可提供靈活派飛的彈性，有助於機隊調度，提升市場競爭力，並利於未來持續拓展中長程客運航網；波音 787-9 客機載貨能力優異，腹艙可容納 36 個貨櫃，較其他機種有顯著差異，可為華航的貨運運能再添動力。

華航機隊現有 86 架客貨機，包括 A350-900、777-300ER、A330-300、737-800、A321neo 共 65 架客機及 747-400F、777F 共 21 架貨機。此次引進787-9 全新客機，藉以替換 A330-300 客機，落實航機汰舊換新計畫，外加 8 架選購權，還可轉為大運量的787-10 機型。
華航

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