中華電信陪你勇敢不再旁觀　反霸凌專線電話1953正式啟用

中華電信自2006年起承攬教育部「 反霸凌專線電話服務熱線0800-200-885」， 17年以來持續提供不曾間斷的全方位服務， 協助教育部營造友善安全的教育環境，為弱勢提供即時諮詢專線。 為方便社會大眾記憶及運用熱線， 教育部於2022年3月委託中華電信進行熱線改碼「1953」 整體規劃與建置，該公司於2022年6月順利完成相關建置。

為了讓國人更重視校園霸凌議題，並減少校園霸凌事件的發生， 教育部於今（30）日開學日結合「友善校園週」舉辦「 反霸凌專線電話1953」啟用活動。由教育部常務次長林騰蛟、 兒福團體及臺北市教育局等共同宣布專線電話正式啟用並致贈中華電 信感謝狀，簡單、好記又方便的專線號碼， 提供24小時全年無休的諮詢服務及通報管道，共同「拒絕霸凌」， 一起勇敢大聲向校園霸凌說「不」，「1953不再旁觀」 熱線正式開通。

考量之前專線電話號碼太長不易記憶， 希望透過這次簡化專線號碼方式， 有效發掘校園霸凌事件和及掌握事件處理即時性， 鼓勵所有身處霸凌環境中的受害者及旁觀者，善用專線資源； 除此之外，專線電話以53的諧音傳達「友善」概念， 呼籲可能涉及霸凌行為的當事人，共同杜絕校園霸凌， 以凝聚互相愛護、關懷與理解的友善校園」。 提升親師生對霸凌認知與了解，從教育核心與內涵來落實紮根， 為我們的下一代創造快樂與幸福的學習環境。

中華電信總經理郭水義受邀出席盛大的啟用典禮，共襄盛舉並表示： 『中華電信秉持為國家服務、善盡企業社會責任的理念， 在疫情期間更傾力支援政府1922 防疫專線，話務量超過60 萬通，本次亦配合教育部，竭盡全力完成熱線改碼， 未來將持續優化「1953不再旁觀」服務， 為弱勢提供最即時且完善的服務，中華電信陪你勇敢不再旁觀。』