力挺紓困！北富銀獲央行中小企業專案貸款「績效卓著獎」表揚

近兩年來新冠疫情持續延燒，中小企業備受衝擊， 台北富邦銀行長期深耕中小企業客群， 疫情期間率先響應政府紓困振興政策，為中小企業挹注資金活水， 繼去年榮獲金管會國銀紓困振興第二階段評比效率組雙項榜首及中小 企業放款績優銀行，今年3月獲中小企業信保基金「紓困振興獎」 等殊榮後，今(30)日再度獲得中央銀行楊金龍總裁頒發中小企業 專案貸款銀行「績效卓著獎」表揚， 北富銀力挺中小企業的正向行動，已贏得各界一致肯定。

根據經濟部統計，台灣目前中小企業數量占全體企業近99%，更有 近8成的就業人口在中小企業任職。北富銀深知， 提供中小企業紓困融資不僅可維繫經濟發展，還能穩定就業機會， 嘉惠廣大勞工及其家庭，因此自疫情初起， 即全力以赴配合政府辦理各項紓困振興方案，截至6/28， 北富銀在央行中小企業貸款專案上，核准戶數為10,521戶， 居民營銀行第一，核貸金額達新台幣 217 億元，居民營銀行第二；而在整體中小企業紓困貸款上，截至8/ 24北富銀已核貸超過新台幣800億元， 累計嘉惠超過一萬八千家中小企業，為民營銀行之首。

台北富邦銀行總經理程耀輝表示，為深入聚焦中小企業需求， 北富銀成立商業金融處，以次產業中心服務中大型企業客群； 設立區域金融處進駐分行區域中心，就近服務小型企業客群； 設立新興客群處進駐全台分行， 以綿密的服務網提供微型企業更便捷的金融支持。 透過精細的客群經營，北富銀強化服務價值， 有效提升客戶關係與黏著度，已成為中小企業首選銀行， 也為紓困振興方案的落實奠定良好基礎。

疫情期間，北富銀不僅配合政策提供多元融資方案， 因應不同客群需求推出如減收或免收手續費、緩繳本金利息、 利率減免、保證成數增加等貼心舉措， 更率先將金融科技與中小企業融資結合， 成為第一個與信保基金及經濟部中小企業處完成系統介接的銀行， 透過大數據、人工智能等數位技術的導入， 實現中小企業融資端對端流程的自動化、 貸款審核的智能化和額度管理的精細化，有效縮短融資作業時間， 滿足中小企業對資金的即時需求，擴大紓困振興效益。

此外，北富銀也非常關注中小企業永續發展，積極將ESG融入金融 核心職能，協助客戶進行綠能轉型。2021年北富銀正式啟動「T hink ESG」計畫，為中小企業舉辦逾10場ESG講座， 協助企業了解當前永續趨勢及產業規範， 並進一步提供相關諮詢和輔導，目前參與講座及諮詢的中小企業已逾 200戶。若中小企業在ESG執行上有具體改善作為， 北富銀也會優先提供綠色授信支持，以行動鼓勵企業重視永續發展， 為推動ESG理念善盡心力。

在民眾、產業及政府的通力合作下，疫後民生消費已展現復甦契機， 北富銀將持續以客戶需求為導向， 為企業與民眾創造更多元便利的優質服務， 並利用金融專業與資源協助企業綠色轉型，共同朝永續發展、 淨零碳排的目標前行。