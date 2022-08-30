光復國小雙語宣導防疫迎新生　侯友宜視察學校落實校園防疫三部曲

新北市重視各項防疫工作的落實，開學首(30)日市 長侯友宜至光復國小迎接小朋友開學， 並關心學校開學防疫整備情形。新北市警察局婦幼隊亦到場協助學童 上學交通安全。光復國小為迎接小一新生及宣導重要防疫觀念， 結合校內雙語教學特色，由六年級楊迦妤及郭恆嘉同學， 以雙語直播向全校學生分享正確的防疫觀念，傳達3級防護及健康5 原則，共同守護校園安全。

市長侯友宜表示，新北面對疫情絕不鬆懈，學校、 教育局及環保局已攜手加強開學前防疫消毒工作， 同時叮嚀學校務必落實「校園防疫三部曲」—備妥防疫物資、 強化防疫措施及落實防疫應變，並成立校內防疫專責小組， 以備隨時啟動防疫應變。

同時基於開學防疫從嚴，學校午餐採最高標準，用餐時使用隔板， 並遵守用餐防疫規定，請學校持續宣導3級防護(在家量、到校量、 隨時關心學生健康)、健康5原則(量體溫、勤洗手、正確戴口罩、 教室通風、生病不到校)、維持安全社交距離(室內1.5公尺、 室外1公尺)，同時鼓勵師生疫苗完整接種， 也呼籲如身體出現疑似或不適症狀，可自行快篩檢測， 落實生病不到校。

光復國小張明賢校長表示，學校於開學前召開防疫專責小組會議， 備妥防疫物資達安全儲備量、完成校園室內外環境清消、 規劃執行各項開學後防疫措施，也完成線上授課規劃及教學演練。 另為完善小一新生用餐防疫，學校採購350片防疫隔板及備用隔板 ，讓學生能安心用餐。

教育局長張明文指出，教育局在開學日總動員95位科室主管、 督學及聘任督學，親自前往學校視察督導防疫作為， 力求各項防疫到位，並已全力支持學校依防疫物資、 防疫措施及防疫應變三大面向，啟動校園防疫準備工作， 目前各校戰備快篩試劑存量100%，會持續掌握學校儲備量， 並隨時補給供應。此外教育局訂定「新北市校園COVID-19學 生照護防疫應變計畫」，協助學校妥善因應疫情，守護師生健康。

目前新北市教職員工完成3劑疫苗接種95.92%， 為提升校園保護力，衛生局將開設280家醫療院所、29家衛生所 及中和Global Mall 林口MITSUI OUTLET PARK接種站，提供專診接種服務，預約接種時間為8/25- 8/26、8/31-9/2之早上9點至晚上9點， 鼓勵尚未接種完整劑次的學生，儘速完成疫苗施打(預約請至「新北 COVID-19疫苗接種預約系統」，網址：https:// vacbooking.ntpc.gov.tw/ntc_ vaccination/index.php)。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

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