期交所期貨鑽石獎邁入第八屆　8月30日舉辦頒獎典禮表揚卓越金融機構

台灣期貨交易所於今日(8月30日)假台灣金融研訓院菁業堂舉辦 「第8屆期貨鑽石獎頒獎典禮」，金管會主委黃天牧、 證期局副局長張子敏及期貨、證券、 投信投顧等公會理事長蒞臨頒獎典禮， 現場包括各得獎金融機構首長在內，近80位貴賓熱情參與一年一度 期貨業盛會。

第8屆期貨鑽石獎頒獎典禮共有16家期貨商、證券商、銀行、 保險及投信等法人機構獲頒期貨鑽石獎，由黃主委、張副局長、 及期交所吳自心董事長擔任頒獎人，共頒發交易量鑽石獎、 交易量成長鑽石獎、造市績效鑽石獎、及期貨市場推廣鑽石獎等23 個獎座。

黃主委致詞時表示， 台灣期貨交易所為鼓勵法人機構善用期貨及選擇權避險及增加收益， 舉辦期貨鑽石獎，主委代表金管會， 對期交所舉辦這樣具有激勵意義的活動表示肯定，也恭喜第8屆期貨 鑽石獎所有得獎機構。 黃主委亦肯定期交所近年在推動期貨市場成長所做的努力， 如今年推出半導體30期貨及航運期貨， 以及店頭衍生性金融商品集中結算機制、建置動態價格穩定機制等。 此外，黃主委進一步闡述大家耳熟能詳的鑽石商廣告用語「 鑽石恆久遠，一顆永流傳」， 彰顯本獎項得獎業者付出努力的珍貴與價值； 另因應資本市場永續發展，主委以世界知名企業Tiffany改變 企業識別顏色為例(由Tiffany 藍改為Sunny Yellow)，期許國內企業應與時俱進做出改變，「以變應變， 鞏固精進，提昇資本市場競爭力」。

吳董事長致詞時表示，感謝主管機關大力支持期交所，期貨鑽石獎自 104年首次舉辦以來，今年已邁入第8屆， 期貨鑽石獎設立的目的係為鼓勵期貨業積極推廣法人業務， 並讓證券業、銀行業、保險業及投信業等法人機構， 善用國內期貨與選擇權商品進行避險增益、穩定投資組合績效。 期交所將持續擴增臺灣期貨市場的廣度及深度， 有賴法人機構的積極參與，強化對衍生性商品運用， 穩定投資組合績效。未來期交所規劃將公平待客及推動ESG成效納 入本獎項評選項目，共同推動臺灣期貨市場成長。