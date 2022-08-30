《台北、台中、台南 & 高雄米其林指南 2022》完整名單！美食之都台南竟全落榜

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）米其林今（30）日公布《台北、台中、台南 & 高雄米其林指南 2022》完整名單，呼聲頗高的美食之都台南雖有27家獲得必比登推介，卻沒有一間餐廳摘星，對此，民眾則認為，一點也不意外，但不代表台南美食不好吃，因為台南以小吃聞名，並非走精緻路，經營模式也跟北部星級餐廳完全不同。

指南首度納入台南與高雄 展現雙城美食力



首度納入評選的高雄這次有兩家餐廳獲得星級肯定：Liberté 大廚武田健志曾在法國工作，其作品色彩奔放、層次豐富，更呈現出時令變化的細膩；「承」則是日本「傳」（Den）首間海外姊妹店，由副主廚藤本詳一主理，他因應時令，在臺灣各處取材，在細膩經典的菜色中，更融入了主廚活潑而充滿趣味的個性。



除了兩家星級餐廳，以及上週出爐的 20 家必比登推介店家，高雄另外有 17 家餐廳入選，其中以時尚歐陸菜餐廳最多，包括薩瑪法國小館、Marc L³ 、Nibbon、弄盞欣悅及 Stage 5，也涵蓋臺灣菜包括長生 29、福園、台南旺、冬瓜與胖子。另外也有海鮮、牛排、鐵板燒、創新菜、餃子、時尚法國菜、江浙菜等料理種類的餐廳入選。



而首度納入評選的台南，是四城中擁有最多新入選必比登推介的城市，共有 27 個店家入選必比登推介。除此之外，評審員還推薦台南的 17 家餐廳，其中包括欣欣餐廳、錦霞樓以及王家燻羊肉等台灣菜餐廳、阿裕牛肉 (崑崙路)、牛五蔵等火鍋，其他還包括小吃、燒烤、海鮮、時尚歐陸菜、時尚法國菜、湘菜、日本菜和西班牙菜等料理種類，呈現在地飲食風貌的多元與精彩。



包括必比登推介及星級餐廳，台南與高雄分別有 44 及 39 個店家入選 2022 年指南。

台北：5 間新一星餐廳



台北今年共有 5 間餐廳新獲得一星肯定，其中包括 3 間晉升、2 家新入選。其他另有 19 家餐廳維持一星肯定，讓台北總體一星餐廳的數量，來到了 24 家。



台灣菜餐廳欣葉 鐘菜提供包括當日漁港海鮮、集團經典菜色及之前只提供給老顧客的私房菜色，共上百道的宴客菜餚；彧割烹在搬遷後依舊維持不時不食的料理原則，使用日本及宜蘭大溪漁港的魚貨，提供割烹套餐，主餐後的釜飯尤其令人回味。兩家餐廳都首度獲得一星肯定。

3 家餐廳晉升一星：Holt 的加拿大籍主廚 Jeffrey Downs 熟悉臺灣食材，並結合歐陸烹調手法以及曾於東京工作的經驗與影響，製作出風味細膩的精彩套餐；巴黎廳1930 x高山英紀大廚飛松裕之於 2021 年上任，細膩表現出行政主廚高山英紀的法、日烹調美學，並巧妙在菜色中融合臺灣茶品；壽司芳是大版本店海外第三間分店，由來台多年的橋本主廚主理，結合奢華食材與西式烹調手法，創作出充滿驚喜的壽司與套餐。

米其林二星餐廳：侯布雄、logy、 RAW、祥雲龍吟、態芮與請客樓，以及位於君品酒店的三星粵菜餐廳頤宮都維持其榮耀。



台北另有 7 家餐廳新入選指南，包括老烤箱（義大利菜）、大腕（燒烤）、捌伍添第（粵菜）、Jarana（西班牙菜）、Mad by Le Kief（創新菜）、魚庒（日本菜）以及和蒔炭火割烹（日本菜）。

總體而言，包括 31 家星級餐廳以及上週公布的 57 家必比登推介店家，台北共有 170 個店家入選指南。

彧割烹（左）與欣葉鐘菜首度獲得一星肯定。（米其林官網）

台中：5 家餐廳維持星級肯定 4 家餐廳新入選指南

台中的 5 家星級餐廳，包括二星餐廳 JL Studio、一星餐廳鹽之華、Forchetta、俺達的肉屋與澀，都維持其星級肯定，顯現台中餐飲環境的水平與堅強實力。

除了5 家星級餐廳以及 37 家上週公布的必比登推介店家外，台中另有四家新餐廳新入選指南，包括飛花落院（日本菜）、L'Atelier par Yao（時尚法國菜）、梅子（海鮮）以及 PI （時尚歐陸菜）。

兩家餐廳以其永續作為 新獲頒米其林綠星

除了去年獲得米其林綠星肯定的一星餐廳山海樓，以及入選餐廳陽明春天（士林）外，今年又有兩家餐廳新獲得綠星肯定。米其林綠星首度在台北和台中於 2021 年推出，是頒發給在永續方面有值得稱許作為的領先餐廳。他們為顧客提供結合了美食與對環境友善作法的美食體驗，也為所有的美食愛好者與產業帶來啟發。

今年獲得綠星肯定的是台北入選餐廳 Embers 以及新獲得必比登推介肯定的小小樹食（大安路）。Embers 主廚郭庭瑋致力於保護山林生態，倡議農業改革、與生產者維持緊密的關係，並致力於發揚在地文化。小小樹食（大安路）對外倡議一週兩日的蔬食理念，鼓勵外帶消費者自己攜帶容器；對內，他們則禁止使用加工品以及一次性餐具，也與使用自然栽種方法的小農維持長期的關係等。

小小樹食（大安路）（左：警長@finalefinale /小小樹食提供）與 Embers （陳敏佳/ Embers 提供）新獲頒綠星。（米其林官網）

米其林指南年輕主廚大獎、米其林指南服務大獎及首次頒發的米其林指南侍酒師大獎

今年，米其林評審員持續透過特殊獎項，表彰餐飲業中才華洋溢的專業工作者，讓工作和專業知識的多元大放異彩，打造出非凡的美食體驗。

米其林指南年輕主廚大獎表彰在米其林入選餐廳中，擁有卓越天分與潛力的年輕主廚。今年該獎項頒發給臺北一星餐廳 T+T 主廚古俊基與蔡元善。蔡元善是餐飲學校畢業、古俊基因對餐飲的熱愛而投入料理，兩位主廚均有著堅實的料理背景與經歷，在 T+T，他們發揮創意，將亞洲風味元素融入料理中，展現亞洲的飲食文化與風貌。

T+T主廚古俊基與蔡元善（餐廳提供，劉振祥拍攝）

「米其林指南服務大獎」則希望能表彰並鼓勵產業中服務技巧純熟而才華洋溢的專業人員，他們的服務，豐富了客人的用餐體驗。今年的獲獎者是台中一星餐廳鹽之華的余佩凌。擁有超過 10 年經驗的余佩凌親切、友善而專業，在正式的時尚法式料理用餐環境中，為顧客帶來舒適而愉悅的體驗。

最後，為了要表彰業內才華洋溢侍酒師的技巧、知識以及熱情，今年首度頒發「米其林指南侍酒師大獎」，獲獎者是一星餐廳巴黎廳 1930 X 高山英紀侍酒師林允順。林允順在學校時自學酒類相關知識，並在職場不斷精進，更參加過許多侍酒師大賽，不斷磨練自己的侍酒技巧以及知識。

總計《台北、台中、台南 & 高雄米其林指南 2022》共包括 321 個店家：

- 1 間米其林三星餐廳

- 7 間米其林二星餐廳

- 30 間米其林一星餐廳（包括台北 2間新入選、3 家獲晉升、高雄 2 間新入選）

- 4 間米其林綠星餐廳（包括 2 家臺北餐廳新入選）

- 141 間必比登推介店家（包括 59 家新入選）



台北

● 1 間米其林三星餐廳

● 6 間米其林二星餐廳

● 24 間米其林一星餐廳（包括 2間新入選、3家獲晉升）

● 57 間必比登推介店家（包括 6 間新入選）

● 82 間米其林入選餐廳（包括 7 間新入選）



台中

● 1 間米其林二星餐廳

● 4 間米其林一星餐廳

● 37 間必比登推介店家（包括 6 間新入選）

● 26 間米其林入選餐廳（包括 4 家新入選）



台南

● 27 間必比登推介店家

● 17 間米其林入選餐廳



高雄

● 2 間米其林一星餐廳

● 20 間必比登推介店家

● 17 間米其林入選餐廳

完整《台北、台中、台南 & 高雄米其林指南 2022》名單及更多指南相關消息，可見米其林官方網站