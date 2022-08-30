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老年人長期吃維生素D•失智風險不減反增?　專家提點: 曬太陽也很重要

國衛院強調，這項研究成果雖顛覆外界多年來對於維生素D的認知，但並非全盤推翻維生素D的作用，只是提醒已進入老年或罹患失智症的民眾更要注意，長期、高劑量補充維生素D可能造成反效果，另外專家也建議透過曬太陽, 取代口服補充維他命D。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/30 17:33
研究人員強調, 他們並非全盤推翻維生素D的作用，只是提醒已經進入老年或患有失智症的民眾，適度地曬太陽, 也是補充維生素D的途徑之一。示意圖...

研究人員強調, 他們並非全盤推翻維生素D的作用，只是提醒已經進入老年或患有失智症的民眾，適度地曬太陽, 也是補充維生素D的途徑之一。示意圖...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）過去研究指維生素(維他命) D可促進腦部健康，但台灣國衛院最新研究發現，老年人長期補充維生素D，發生失智症風險是未服用者的1.8倍，失智症患者長期服用恐增死亡風險，提醒民眾不要濫用。

國家衛生研究院昨(8/29) 上午召開記者會公布這項研究成果，參與研究的國衛院分子與基因醫學研究所研究員莊志立表示，維生素D在神經系統中扮演重要角色，不但可以保護及滋養神經細胞，也有助於增生神經傳導路徑，促進腦部健康。

莊志立說，過去流行病學研究發現，維生素D的缺乏與失智症發生風險有明顯關聯，儘管因果關係還不清楚，很多人仍希望透過補充維生素D降低失智症風險。

他表示，研究團隊與國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成合作分析健保資料庫，發現未罹患失智症的年長者若是每年服用活性維生素D3超過146天，即每週使用超過3天，每次1到2顆維生素D，每日使用0.25國際單位，發生失智症的風險是未服用者的1.8倍；若失智症患者長期服用，死亡風險更是未服用者的2.17倍。

除此之外，研究團隊更透過小鼠實驗，發現在維生素D充足的飼養條件下，阿茲海默症小鼠血液中的維生素D量，明顯比野生型小鼠少，但阿茲海默症小鼠腦中的維生素D受體蛋白量卻不減反增，且表現位置與大腦造成神經病變的類澱粉老年斑重疊。

進一步研究發現，正常情況下，維生素D受體蛋白會進入細胞核進行神經保護的基因轉錄工作，但在阿茲海默症小鼠的大腦中，維生素D受體蛋白卻在細胞質中與腫瘤抑制蛋白p53結合，促進神經細胞凋亡。

莊志立指出，正因如此，阿茲海默症患者若持續補充維生素D，反而會促進維生素D受體蛋白與p53結合，加速大腦神經退化，也顯示阿茲海默症改變了患者體內維生素D的作用機轉，非但無法保護神經，反而成為加速神經凋亡幫凶。

這項研究成果已於2021及2022年分別發表於老化醫學領域知名學術期刊「老化細胞」（Aging Cell）。

莊志立強調，這項研究成果的確顛覆外界多年來對於維生素D的認知，

並非全盤推翻維生素D的作用，只是提醒民眾不要濫用

尤其已經進入老年或失智症的民眾更要注意，

長期、高劑量補充維生素D反而可能造成反效果，

除非醫師建議，否則不必自費購買，也可透過曬太陽來取代口服補充。

針對此項研究, 知名外科醫師江坤俊昨也在臉書PO文, 提到陽光對現代人的重要性!

他指出, 一般人要補充的是非活性的維他命D，不是活性的

陽光給我們的就是非活性的維他命D，

所以你防曬後會缺的是非活性的維他命D，

所以請你補充非活性的維他命D

有關於維他命D的功能和好處，刊登在國際期刊至少有好幾千篇，說維他命D沒明顯效果的也有

15年前我去美國學了維他命D，回國後希望把我認識的維他命D讓更多人知道

我無意神化維他命D，它也沒這麼神

只是現代人的生活讓你缺乏了非活性的維他命D

維他命就是維生素，是維持生命的要素，維他命D和其它維生素一樣都是不能缺乏的

我無意幫維他命D正名

我也沒那麼偉大

我只是覺得我要把我知道的東西告訴你們

(江坤俊醫師)

老年人長期吃維生素D•失智風險不減反增?　專家提點: 曬太陽也很重要
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