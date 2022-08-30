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2022年至今未發颱風警報史上最晚　氣象局示警：中、南台灣10月將進入枯水期

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/30 15:15
氣象局說，因副高異常偏強，造成7、8月雨量顯著偏少，10月以後中南部將逐漸進入枯水期。(示意圖/pixabay)

氣象局說，因副高異常偏強，造成7、8月雨量顯著偏少，10月以後中南部將逐漸進入枯水期。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）氣象局指出，因太平洋副熱帶高壓(簡稱副高)異常偏強，造成7、8月氣溫明顯偏高，雨量也顯著偏少，降雨不及平均值的4成，為歷史上第2少的一年。此外，從6月至今共生成9個颱風，且迄今尚未發布颱風警報，為史上最晚的一年。

中央氣象局今（30）日舉辦「111年秋季展望」記者會。氣象局表示，今年7至8月平均氣溫29.38度，較氣溫值高0.5度，排名第5，以地區來分析，台北30.7度、蘇澳29.6度及玉山9.7度這3站平均溫度創下同期設站以來最高溫紀錄；7、8月的日照時數平均每天8.07小時，也是同期第4多。

雨量方面為歷史同期第2少，平均雨量僅225.5毫米，以地區分析來看，宜蘭45毫米、蘇澳55.5毫米、陽明山鞍部為120毫米及台東成功125.5毫米皆為同期最少。

颱風方面，由於副高異常偏強，今夏(6月至今)共生成9個颱風，但在8月底前台灣附近未出現颱風蹤跡，由於副高異常偏強，今夏(6月至今)共生成9個颱風，不僅少於氣候平均值，且迄今尚未發布颱風警報，為史上最晚的一年。

展望未來一季，氣象局指出，由於反聖嬰持續發展，熱帶太平洋海溫仍可能呈現西暖東冷型態，而印度洋海溫則有東暖西冷的分布；由過去的統計資料顯示，在此海溫分布下，通常台灣秋季易出現偏暖，東半部雨量略偏多的趨勢。

綜合研判，預估今年秋季台灣氣溫正常至偏暖，雨量則以接近正常的機率較大。

由於今年7至8月各地雨量顯著偏少，且氣候上秋季10月以後中南部將逐漸進入枯水期，氣象局呼籲各界須妥善運用水資源。
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氣溫高

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更新時間 : 2022-08-30 17:58 GMT+08:00

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