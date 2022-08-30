瓜地馬拉外長見蔡英文 稱瓜國永遠支持台灣

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）首次訪台的瓜地馬拉的外交部長步卡羅今（30）日上午晉見總統蔡英文，表示人民享有和平生活的權利不容交換，「瓜國將永遠支持台灣」，蔡英文則表示，瓜地馬拉長期在國際場合為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與，「這些溫暖又堅定的舉動都讓我們非常感動。」

瓜地馬拉外交部長步卡羅（Mario Búcaro）應台灣政府邀請，8月29日至9月2日率團訪台，並於今日上午赴總統府晉見蔡英文。蔡英文致詞時首先表達歡迎之意。她表示，中華民國台灣是步卡羅部長上任後，第一個亞洲行的國家。訪團的到來也充分展現出台、瓜兩國深厚的情誼。

蔡英文指出，瓜地馬拉是台灣在中美洲重要的友邦，自「台瓜自由貿易協定」生效以來，兩國的雙邊經貿往來有很大的進展，疫情期間依然瓜國對台灣出口依然呈上升趨勢，優質農、漁產品受台灣人喜愛。如今全球進入後疫情時代，台灣會持續和瓜地馬拉攜手合作，加強推動經濟轉型、婦女賦權等計畫，為雙邊的人民創造更多的福祉。

蔡英文也藉機感謝賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）總統領導的瓜地馬拉政府，始終堅定地支持台灣，本月初中國對台軍演瓜國第一時間就發表聲明，呼籲各國政府共同防範任何危及和平的情況。她說，「瓜地馬拉長期在國際場合為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與，這些溫暖又堅定的舉動都讓我們非常感動。」

蔡英文指出，步卡羅上個月才陪同賈麥岱總統前往烏克蘭前線，此時此刻，面對全球威權主義持續擴張，在民主陣線的盟友，應該為了維護區域的和平穩定，守護自由民主的生活方式，共同持續合作。未來也期待台、瓜兩國拉能在既有的良好基礎上，持續讓兩國的關係更深化、更緊密，為兩國創造更多的繁榮。

步卡羅部長則表示，首先代表賈麥岱總統所領導的瓜地馬拉共和國的政府與人民，表達兩國團結一致的友好之情。他指出，瓜國與中華民國台灣自建交以來，在相互尊重、友好及友愛的基礎上，一直維繫著友好的合作關係。此次率團來訪是要聲援中華民國台灣的政府與人民，堅信任何衝突當前，都有必要進行對話。

步卡羅強調，「瓜國將永遠支持台灣」，人民享有和平生活的權利是不容交換，國家主權更是如此，因此瓜國要用語言及具體行動，透過深化合作與經貿交流，向全世界證明兩國友好邦誼。

提及瓜國產品如咖啡外銷台灣，台灣在新冠疫情間提供醫療等各項合作及協助，步卡羅指出，透過雙邊的行動與合作，向全世界展示台、瓜為理念相近的國家。未來也將會持續努力，共同維護並深化雙邊邦誼。