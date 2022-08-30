星國商人潘杰賢成立「壹蘋新聞網」9/1上線•台蘋大量解僱280人　台灣經濟部已收到商標申請

更新時間: 2022-08-30 15:48

首次發稿: 2022-08-30 15:03

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）原本洽購台灣蘋果新聞網的新加坡商人潘杰賢，今天宣布另成立「壹蘋新聞網」，將延攬96%原台蘋員工，並於9月1日正式上線。台蘋也在官網發聲明表示，台蘋網站將於8月31日23時59分起暫停更新。

潘杰賢今天召開記者會說明「壹蘋新聞網」成立消息，並將接收原本8月31日要被台蘋新聞網遣散的96%員工。幾乎由原台蘋新聞網團隊組成的「壹蘋新聞網」將於9月1日正式上線。壹蘋老闆潘杰賢強調，新公司與台蘋、香港商人黃浩無任何關係，由他獨資運作，預計每年營運成本上看新台幣3億元。

員工聘用部分，潘杰賢在今天記者會上回應，新成立公司人數約有200多人，台蘋96%員工、包含蘋果新聞網執行長吳玉愛等都轉移到新公司，待遇確實有調整，但願意簽署合約至少代表認同。不過蘋果日報台灣分公司法人代表葉一堅並沒有聘來新公司，蘋果新聞網財務總監等相關團隊亦仍留用於原公司。

潘杰賢強調，自始至終他唯一的交易對象就是港商黃浩，不曾與香港壹傳媒、台蘋接觸，只是後來他的法律和財務團隊評估，現在從黃浩那邊收到的資訊不足以進行交易，為了不讓台蘋員工失業，也喜愛台蘋品牌，才決定成立新平台。

潘杰賢表示，現階段他與黃浩的交易案確實已經中止，但目前仍保有雙方合約，未來若有機會，不排斥再討論。不過他現在也搞不清楚擁有台蘋決定權的人是誰，自己也很疑惑。

潘杰賢: 壹蘋新聞網

由他百分之百獨資

潘杰賢說，目前壹蘋新聞網由他百分之百獨資的「龍丞資本」持有，和港商黃浩、台蘋新聞網都沒關係，未來台蘋資產會轉移到哪裡、台蘋網頁與資料如何保存，都無法替他們回答，「雖然我沒有做成這筆交易，但我還是在乎台蘋，身為在台灣工作的人，希望台灣主管機關能多去關注，不要讓有心人士混水摸魚把台蘋的資產轉走」。

潘杰賢也感慨直言，大家都知道做媒體很辛苦，財務團隊已預期每年得燒掉新台幣3、4億元，並坦言一切都很倉促，自己今年4月才回到台灣，得知交易案生變後，得在4個月內從零開始創立新公司，甚至這兩週才架好新網站，但成立「壹蘋新聞網」平台初衷，就是想保住這群優秀的員工生計，想好好珍惜。

至於壹蘋新聞網是否還有再出紙本的可能性，潘杰賢坦言完全沒有計畫，他再次強調，「壹蘋絕對不會使用到台蘋的個資，這是肯定的」，並重申自己「不用台蘋品牌、不用台蘋網址、不接觸台蘋個資數據、不使用台蘋資產、不介入壹蘋新聞中立報導、絕對遵守台灣的司法法」的五不一絕對原則。

壹蘋新聞網堅持

「五不一絕對」原則

潘杰賢表示，今天壹蘋的APP在上架平台剛通過審核，明天起將在各大聯播網下廣告露出。龍丞資本公關顧問林偉立補充，目前壹蘋新聞網新公司位置座落在台北市內湖區文湖街12號。被問及舊員工是否可能攜帶台蘋資料到新公司，林偉立強調，目前已購買數百台全新電腦與相機，會遵守潘杰賢的五不一絕對原則。

台蘋新聞網今天在官網以「不是說再見而是道珍重、不喟嘆昔日且待話未來」為題，發出如下聲明。

台蘋表示，在經歷1年多風雨波折，在萬般無奈下，不得不暫緩腳步，稍作歇息。「蘋果新聞網」的網頁，也將於8月31日23時59分起暫停更新，但「壹蘋新聞網」（https://tw.nextapple.com/）將於9月1日正式開站，「除了由原『蘋果』團隊持續為讀者衝鋒陷陣，就連踢爆與除奸扶弱也原汁原味。」

台蘋坦言，雖因營運資金斷鏈，不得不小別讀者，但「壹蘋新聞網」的出現，無疑肩負起相同的社會責任，仍然秉持正義之劍，監督社會上的不公不義，並邀請各種顏色的網軍轉移陣地，等待大家的鞭策與指教。

台蘋說：「每一句你們的指摘都是『壹蘋』的動力，讓我們可以做得更好，『蘋果』團隊19年就是如此走過來的，未來也會抱持同樣的信念，在『壹蘋新聞網』為你服務」。

台蘋大量解僱280人

北市府：8/31是最後工作日

根據中央社, 台北市勞動局8/30表示，台灣蘋果新聞網大量解僱計畫書通報的280人，明天（8/31）是最後工作天。

台灣蘋果新聞網日前指出新買家為潘杰賢，但他今天(8/30) 召開記者會表示，因交易無法進行，決定成立新「壹蘋新聞網」，將接收原本8月31日要被台蘋新聞網遣散的96%員工。

北市勞動局指出，台蘋提出大量解僱計畫書通報解僱280人，期限到8月31日，意即明天為最後的工作天；勞動局並表示，已檢視過資方提供依法將解僱計畫書公告揭示的佐證，這部分沒有問題。

勞動局表示，之前台蘋的計畫書是預計8月9日裁員，那是因部分員工希望9日就可離職，這方面台蘋內部已經協商完成。

針對台灣蘋果新聞網買家潘杰賢今天宣布成立新的「壹蘋新聞網」，經濟部今天表示，目前收到商標申請，審查重點將了解是否與台蘋Logo近似，不過智慧局相關申請案多，估計排隊審查等待期約5個月。

壹蘋新Logo

排隊審查期約5個月

圖/官方臉書

潘杰賢今天召開記者會表示，因台灣蘋果新聞網交易無法進行，因此決定透過「龍丞資本」成立新的「壹蘋新聞網」，台蘋有96%的資遣員工，將加入新公司。

經濟部官員表示，目前已收到「壹蘋新聞網」的商標申請，但因智慧局目前案件數量眾多，尚未排程審查，照智慧局估算，大約仍需約排隊5個月等待審查。

官員說明，因潘杰賢是以獨資方式新開一家媒體，並僱用舊蘋果的員工，且龍丞資本登記項目包含有媒體，所以可用原先既存的公司經營，未來實際經營時，若有金流進來，經濟部也會就實際狀況審查。

官員表示，至於商標申請，未來審查時，會檢視其商標、Logo是否與原本的蘋果日報有近似性，若無即可通過，若審查不通過，就需再修改後再次審查。