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【8/30台灣本土+31178　死亡+27】本土疫情升溫　相隔49天再破3萬

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/30 14:15
【8/30台灣本土+31178　死亡+27】本土疫情升溫　相隔49天再破3萬

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增31,488例COVID-19確定病例，分別為31,178例本土個案及310例境外移入；另確診個案中新增27例死亡。

指揮中心表示，今日新增之31,178例本土病例，為14,345例男性，16,822例女性，11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案仍以六都最多，依序為新北市(6,631例)，臺北市(3,896例)，臺中市(3,761例)，桃園市(3,138例)，高雄市(2,573例)，臺南市(2,026例)。

指揮中心指出，今日新增27例本土病例死亡個案，為12例男性、15例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、26例具慢性病史、17例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月30日至8月27日，死亡日期介於6月9日至8月27日。

【8/30台灣本土+31178　死亡+27】本土疫情升溫　相隔49天再破3萬

【8/30台灣本土+31178　死亡+27】本土疫情升溫　相隔49天再破3萬

指揮中心說明，今日新增310例境外移入個案中，為149例男性，161例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(21例)，馬來西亞(9例)，新加坡(7例)，柬埔寨及日本(各4例)，紐西蘭(3例)，韓國、香港及美國(各2例)，法國、緬甸、菲律賓及英國(各1例)移入，另252例感染國家調查中。入境日期介於今年7月30日至8月29日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,273,449例確診，分別為27,608例境外移入，5,245,787例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9,893例COVID-19死亡病例，其中9,877例本土，另16例為境外移入。
新冠肺炎

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