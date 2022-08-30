中國跳腳！拜登擬11億對台軍售案 台國防部：知會美國國會後說明

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國政治媒體29日指出，拜登政府擬要求國會批准約11億美元的對台軍售案，內容包括60枚反艦飛彈和100枚空對空飛彈。目前美方尚未做出回應，台灣國防部則表示，會在美方正式進行「知會國會」時，即時對外說明。

自8月初美國眾議院議長裴洛西率團訪台後，美國訪團接二連三來台，中國藉此數度軍演意圖建立新現狀，不僅發射飛彈危及區域安全，軍機、艦屢屢擾台，跨越海峽中線常態化，台灣國防能力成關注焦點。

Politico報導，這項估計規模11億美元（約新台幣337億元）的軍售案仍處於早期階段，內容包括價值3.55億美元（約新台幣108億元）的60枚AGM-84L魚叉二型反艦巡弋飛彈（Harpoon Block II）、價值8560萬美元（約新台幣26億元）的100枚AIM-9X Block II型響尾蛇戰術（Sidewinder）空對空飛彈，以及價值6.554億美元（約新台幣201億元）的延長監視雷達合約。據悉，響尾蛇飛彈將可掛載於美售台的F-16戰鬥機。

消息人士表示，一旦拜登政府正式發布通知，必須經由美國聯邦參議院外交委員會以及眾議院外交事務委員會的民主黨籍主席與共和黨首席議員簽署該項軍售案才算敲定。美國國會議員很可能批准這項軍售，但因目前美國國會仍在休會期間，整體進程可能受到拖延。

報導指出，上述兩個委員會的國會議員目前都未立即公開作出回應，一名國務院發言人則拒絕對此報導作出評論。

《路透社》報導，拜登政府數度對台軍售，美國國會議員也持續挺台，目前還有售台項目正在進行批准，可能於未來幾週或幾個月宣布。

報導也引述3名消息人士指出，目前重點將放在維持台灣目前軍事系統和履行即有訂單上，而非提供更可能加劇台海緊張的新武器。白宮發言人也尚未對相關報導做出立即回應。

對此，國防部上午表示，有關美方對我重大軍售案件，國防部會在美方正式進行「知會國會」時，即時向國人說明。

大陸駐美使館則劉鵬宇放話，稱美國對台軍售嚴重違反「一中原則」與「中美三個聯合公報」，要求美國停止對台軍售以及與台灣的軍事接觸，以避免區域緊張進一步升級。