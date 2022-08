開創智慧物流新發展！中華郵政偏鄉試飛無人機　成功投遞郵件與醫療物資

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導)中華郵政首次展現以25公斤的遙控無人機,從尖石鄉公所運送至新光國小(新光部落)在逾20公里的山區固定航路上,成功運送郵件、口罩及快篩試劑等醫療物資,總經理江瑞堂表示,這次試飛驗證無人機在越嶺、溪谷地形飛行及自動飛航控制系統的技術驗證。

交通部王國材部長出席「尖石鄉遙控無人機物流投遞試飛啟動儀式」表示,這次試飛活動最大特色在於落實固定航路飛行及提供緊急物資服務,同時完成首架無人機安全檢驗,以確保無人機性能符合實際運送環境,而這次總飛行距離長達21.2公里、海拔高度落差達1580公尺,在歷經至少65小時以上共700次起降,及全程54趟驗證這次飛行航路及運送安全;他並肯定中華郵政、中光電及民航局的努力,讓這次活動呈現與過往不同的意義並樹立新的發展里程碑。

王國材期許透過此次公私合作成功發展經驗,可作為其他偏鄉推動無人機物流及醫療物資投遞成功的示範。交通部亦將持續推動無人機各項應用及良好發展環境,以促進產業創新應用並與國際接軌。

中華郵政說,這次活動另安排民航局報告無人機物流作業能力審查及檢驗辦理情況,林國顯局長則表示,該局已建立國內無人機物流作業指引標準,另包含無人機實體飛行控制、機體結構、動力、通訊、全自動飛行等項目的審驗,為爾後無人機飛行審查建立完善SOP標準程序,而中光電智能機器人公司亦報告這次尖石鄉無人機物流整個載貨試飛歷程及驗證試飛各項重點,透過PoC(Prove of Concept概念性驗證)、PoS(Prove of Service服務性驗證)、PoB(Prove of Business商業性驗證),創造無人機實證落地機會。

中華郵政公司表示,這次啟動儀式計有產、官、學及地方代表近百位嘉賓前來共襄盛舉。未來將持續結合無人機應用推動郵務創新,在技術、市場逐步成熟下,評估將特定地區因天然災害致郵路中斷時,運用無人機遞送緊急物資,並考量安全、效率、必要及緊急性等條件,提升民眾體驗與優化遞送服務,邁向智慧物流最後一哩路。