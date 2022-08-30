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【花蓮縣長登記】民進黨參選人Kolas：一場反霸凌、重新再定義的運動

登記手續結束後，Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）與各級參選人及支持者在選委會門口呼口號。Kolas發表參選演說指出，這是一場反霸凌運動，是跨族群、跨政黨、跨世代、解決共同問題的運動，一場重新再定義花蓮的運動。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/30 11:17
民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（前排右）30日上午率領「榮耀花蓮隊」，前往花蓮縣選委會登記參選；登記手續結束後，Kolas...

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（前排右）30日上午率領「榮耀花蓮隊」，前往花蓮縣選委會登記參選；登記手續結束後，Kolas...

延伸閱讀: 【台灣2022大選8/29起登記】碩士學歷參選南投縣長　許淑華：對論文有信心

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka今天(8/30) 上午率領「榮耀花蓮隊」，前往花蓮縣選委會登記參選。Kolas說，她參與的不僅是縣長選舉，而是一場反霸凌、重新再定義花蓮的運動。

【花蓮縣長登記】民進黨參選人Kolas：一場反霸凌、重新再定義的運動

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（右2）30日上午在國策顧問盧博基（右）陪同下，前往花蓮縣選舉委員會登記參選。中央社

登記手續結束後，Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）與各級參選人及支持者在選委會門口呼口號。Kolas發表參選演說指出，這是一場反霸凌運動，是跨族群、跨政黨、跨世代、解決共同問題的運動，一場重新再定義花蓮的運動。

「今天我踩在祖先留給我們的土地上，走過奇萊平原，跨越秀姑巒溪、在太平洋邊，我完成登記參選花蓮縣長。」Kolas說，榮耀花蓮的意義，很簡單，就是要讓花蓮回到原來該有的樣子。

她表示，花蓮本來就可以是一個國際化、美麗、自信、多元文化、經濟繁榮的縣，只要回到應有的樣子就好，「這場選舉，不是我的選舉，是各位的選舉，是每一位花蓮人，你投給你自己的一場選舉。」

曾任立法委員、總統府與行政院發言人的Kolas指出，希望大家來參加每一場造勢，可以在看到競選團隊時給予掌聲與鼓勵，也可以幫忙發傳單或打電話、轉發LINE告訴親朋好友這場選舉的意義，「每一個讚、每喊一次『當選』，都不是給我的，而是給你們自己。」

Kolas說，她要和對手在人民面前公開辯論政見，闡述對花蓮建設的藍圖；透明化、民主化、正常化才是花蓮的政治，這必須是第一步。

爭取連任的國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚近日公務繁忙，幕僚透露登記日待確定後會盡速公布。

【花蓮縣長登記】民進黨參選人Kolas：一場反霸凌、重新再定義的運動

【台灣2022大選8/29起登記】碩士學歷參選南投縣長　許淑華：對論文有信心
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