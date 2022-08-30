台灣農科園區落實資源共享理念　職場互助教保中心9/1起提供服務

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會農業生物科技園區活用辦公空間提供教保服務，開辦「農科園區職場互助教保服務中心」，招收2歲至入國民小學前的適齡幼兒，園區內環境寬廣、綠意盎然且擁有公園、生態池及觀賞水族展示廳等戶外場域，提供幼兒接近大自然的機會，預計9月1日正式提供服務。

農科園區表示，職場互助教保服務中心是委託財團法人大仁科技大學辦理，除招收園區管理中心員工子女、孫子女及需要協助幼兒，基於資源共享之理念，亦提供鄰近的政府機關、園區內廠商員工子女、孫子女及鄰近地區適齡幼兒托育服務。

農科園區指出，職場互助教保服務中心空間寬敞明亮、安全舒適，提供全新完善教學設施設備，園區內環境寬廣、綠意盎然且擁有公園、生態池及觀賞水族展示廳等戶外場域，提供幼兒接近大自然的機會，更有認識樹木、昆蟲與魚類等豐富的課程，透過遊戲式學習，讓幼兒發揮創意及想像力。

農科園區表示，教保服務費用十分貼心，第1胎平均每月2000元、第2胎平均每月1000元、第3胎及中低收入戶皆免費，一學期（6個月）給付一次，為讓家長安心工作，亦提供延托服務。職場互助教保服務中心提供平價優質的教保服務，讓員工安心生養並兼顧工作，也為解決少子化問題盡一份心力。

圖/農科園區提供