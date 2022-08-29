【台灣2022大選8/29起登記】碩士學歷參選南投縣長　許淑華：對論文有信心

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨南投縣長參選人許淑華今天(8/29) 登記參選，學歷資料填寫逢甲大學經營管理碩士畢業，面對論文涉抄襲風波，她受訪表示，對自己論文非常有信心，請外界靜待逢甲大學審查結果。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行，許淑華今天由南投縣長林明溱、國民黨立法委員馬文君、多名鄉鎮長及縣議員參選人陪同，前往南投縣選舉委員會登記參選南投縣長，眾人先在大門呼「當選」口號，接著配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，僅由林明溱、馬文君等人陪同進入。

根據中選會資訊，2022大選

重要選務工作日程如下：

（一）111年8月18日 發布選舉公告

（二）111年8月25日 公告候選人登記日期及必備事項

（三）111年8月29日至9月2日 受理候選人登記之申請

（四）111年9月2日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止

（五）111年10月14日前 審定候選人名單，並通知抽籤

（六）111年10月21日 候選人抽籤決定號次

（七）111年11月6日 選舉人名冊編造完成

（八）111年11月10日 公告直轄市長選舉候選人名單

（九）111年11月11日至11月25日 辦理直轄市長選舉公辦政見發表會

（十）111年11月15日 公告直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人名單

（十一）111年11月16日至11月25日 辦理直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉公辦政見發表會

（十二）111年11月22日前 公告選舉人人數

（十三）111年11月26日 投票、開票

（十四）111年12月2日前 審定當選人名單

（十五）111年12月2日 公告當選人名單

（十六）111年12月16日前 發給當選證書

（十七）112年1月1日前 通知候選人領取補貼之競選費用

中選會並指出，111年鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長選舉工作進行程序表，將由各直轄市、縣（市）選舉委員會配合上開工作日程訂定。

對於碩士論文遭指涉抄襲，許淑華登記後接受媒體聯訪再度重申，已說明非常清楚，她確實有疏漏未註明引用出處，即便是未發表文章，她都應該註明，兩年前受質疑時，她已承認疏忽，但民進黨現在仍不斷攻擊，此事已淪為「政治提款機」，她8月2日發文給母校逢甲大學自請審查，校方也向媒體表達，最慢10月中有結果。

許淑華說，她也希望學校盡快審查提出結果，因為對自己論文非常有信心，她絕對會用負責態度向所有選民報告，而民進黨猛攻她論文，可見民進黨南投縣長參選人蔡培慧選情非常焦急，希望大家尊重學校審查，她也會誠實面對，同時呼籲民進黨勿對逢甲大學施壓。

許淑華表示，國民黨中央非常支持她，也相信論文「沒有問題」；她說，請尊重學校審查結果，勿在學倫會提出結論之前，試圖利用側翼、輿論指她的論文有問題，如果她的論文沒問題，民進黨要如何表示？還是抹黑、潑糞、打烏賊戰之後，就結束了，也不會道歉。

對於媒體詢問家庭背景，許淑華表示，父親確實是更生人，早已付出應有代價，南投鄉親都知道她的出生家庭，但並未影響鄉親對她20年來服務地方的肯定，她與蔡培慧競選主軸，一定要牽扯一名80歲老人嗎？可見蔡培慧選情告急下，只能抹黑打烏賊戰，這不是縣民樂見的選舉。

許淑華表示，南投是她的家，希望這個家保有傳承、發揮自身特色，同時擁抱新時代創新概念、兼顧多元與永續未來，因此，未來施政主軸包含農業、觀光、經濟、交通、樂齡、共好、永續、創新、智慧，要將南投打造為樂活繁榮、充滿笑容的宜居城市。

雲林縣議員廖郁賢

宣布退出時代力量

另外雲林縣議員廖郁賢(上圖)今天宣布退出時代力量，她認為黨不顧及勞工權利，也不尊重她，人頭黨員案發生至今也未曾向她道歉，讓她決定與黨分離，以無黨籍尋求雲林縣議員連任。

對此，時代力量黨中央發表聲明指出，廖郁賢近年來因人頭黨員等事件有違黨紀遭到停權處分，其行為已不符時代力量堅守的公平正義基本價值，感念廖郁賢3年多來以時代力量公職身分在雲林縣建立地方問政基礎，對於其退黨一事，表示尊重與祝福。

中央社引述時代力量雲嘉地區黨部主委張子見接受電訪時表示，祝福她能連任，畢竟年輕人參選不易，對於她與黨之間的糾紛將持續保持溝通、盡量排解。

廖郁賢今天在指出，感謝時代力量在西元2018年給她回鄉的契機，讓她相信堅持就真的可以實踐理想，讓公平正義得以實現，後來當創黨的前輩一一離開，她才開始反省、思考政治的意義。

她表示，很遺憾還是要說再見，這幾年無論使用什麼辦法都無法與黨中央溝通，為大局忍受屈辱與不堪的對待，還天真地相信黨說的善意，而成為法院上的被告。

廖郁賢說，「在退黨的洪流裡，黨不在意是警訊，是應被處理的危機，高層的偏愛一步錯步步錯，口中的公平正義離民意那麼遠，用程序正義與理想包裝權力的爭奪、提名，用民主的口號打悲情牌獲取的支持，儼然成為了既得利益者的孕育極權主義的溫床。」

她指出，當前台灣的年輕人面對高房價、低收入、國際競爭、環境惡化等問題，除了被動地盼望主政者能有所眷顧外，更意識到她身為地方的孩子，應更主動地努力守護雲林。

她表示，從政以來不怕批判黨中央，並在必要時得罪黨核心，親身經歷著黨中央藉人頭黨員案逼退優秀黨內同志，她面對各種迫害，都挺住沒有退黨，2年來仍以時代力量公職身分為雲林鄉親服務。

廖郁賢發表退黨宣言後，民進黨立委林靜儀留言寫道「有理念的年輕人在基層耕耘不容易，我相信鄉親對妳的肯定絕對是從政者最重要的勳章。」也有網友指稱恭喜、力挺到底。

2022大選今天開始受理參選人登記，廖郁賢今天辦理登記，以無黨籍投入下一屆雲林縣第1選區縣議員選戰。

九合一選舉8月29日起至9月2日受理參選人登記，國民黨市議員參選人楊植斗（後左起）、詹為元與柳采葳8點便到台北市選舉委員會一樓舉行記者會後上樓登記，民進黨台北市議員參選人趙怡翔（前右起）、林延鳳及顏若芳則是安排9點到場開記者會後登記，兩組人馬一前一後到場。中央社