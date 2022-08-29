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「軒嵐諾」8/29下午增強為中度颱風　台灣不排除發布海上警報•須再觀察

第11號颱風「軒嵐諾」8/29 下午2時增強為中度颱風，預計31日前持續偏西方向前進，9月1日可能到琉球南方海面，呈現原地打轉的情況，9月4日起會往偏北、朝日韓方向前進。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/29 19:32
「軒嵐諾」8/29下午增強為中度颱風　台灣不排除發布海上警報•須再觀察

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）氣象局今天(8/29)表示，中颱「軒嵐諾」持續朝西前進，9月1日至3日在琉球南方海面打轉，台灣北部、東北部受外圍環流影響易有間歇性降雨；不排除發布海上警報，但不確定性大，須再觀察。

「軒嵐諾」8/29下午增強為中度颱風　台灣不排除發布海上警報•須再觀察圖/日本氣象廳

中央氣象局預報員張承傳說，第11號颱風「軒嵐諾」（國際命名：HINNAMNOR）下午2時增強為中度颱風，預計31日前持續偏西方向前進，9月1日可能到琉球南方海面，呈現原地打轉的情況，9月4日起會往偏北、朝日韓的方向前進。

張承傳進一步說明，「軒嵐諾」未來還是有增強趨勢，預估可達中颱上限，且暴風半徑可能達250公里，自9月1日起受其外圍環流影響，台灣北部、東北部的天氣，會有間歇型的降雨，花蓮也會有局部降雨，其他地區還是午後雷陣雨的天氣型態。
張承傳指出，雖然預估軒嵐諾在9月4日左右北轉，然而目前不易判斷北轉的角度，若較偏西，台灣不排除也會發布海上颱風警報，但不確定性仍大，須持續觀察。

中央社引述張承傳說，至於原本觀察在「軒嵐諾」偏西南方的熱帶擾動，預估未來會被併入「軒嵐諾」之中，應該不會再增強發展。

張承傳提醒，在「軒嵐諾」抵琉球南方海面一帶，9月1日至4日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海可能有長浪發生，其中9月3、4日馬祖也有長浪發生

張承傳表示，明天30日、後天31日白天各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區可能有較大雨勢發生，清晨西半部地區也有零星短暫陣雨；31日晚起東北風增強，北部地區轉為有局部短暫陣雨。

另外，他還指出，明天大台北、花東、雲林及嘉義仍要留意高溫，其中花蓮可能有攝氏38度以上高溫出現。

張承傳說，9月4、5日隨著軒嵐諾北轉，北部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。
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