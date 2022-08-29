全球華文媒體高峰會10月登場 童振源：讓世界聽見台灣聲音

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）由僑務委員會主辦的「2022年全球華文媒體交流系列活動」今（29）日正式啟動，逾30名台灣媒體高層、學界代表與會，僑委會委員長童振源宣布10月將舉辦「全球華文媒體高峰會」，盼藉此平台擴大台灣與全球華文媒體的夥伴關係，「讓世界更多聽見台灣的聲音」。

為提升台灣在國際間的能見度，建構具有全球影響力的海內外華文媒體交流平台，僑委會今年首度舉辦「全球華文媒體交流系列活動」，以「全球化」、「數位化」為核心，將於10月11、12日於大直典華舉辦「全球華文媒體高峰會」，並以「New is News新趨勢‧新媒體‧新未來」為主題，另有4場領袖論壇活動將分別聚焦「跨域發展」、「創新科技」、「營運交流」、「國際合作」。

此外，系列活動也包含以「全球華文媒體新時代發展」為題，舉行大師對談活動，邀請國內外華文媒體人對談激盪出新思維，連結海內外華文媒體相關產業及台灣優質產業，進而提出具體的政策與建言。

僑委會指出，系列活動將邀請逾30位來自海外華文媒體邀訪團返台交流，高峰會將為「僑見世界臺灣影片徵集競賽」及「海外華文媒體報導大獎」兩項競賽舉行頒獎典禮，作品入圍者皆受邀返台共襄盛舉。

僑委會委員長童振源於致詞中表示，台灣擁有民主自由、科技發達、華文媒體蓬勃等3大優勢，僑委會盼藉由搭建這個平台，擴大台灣與全球華文媒體的夥伴關係，鼓勵報導海外僑胞感人故事，並協助台灣產業鏈結海外媒體、布局海外，也讓世界更多聽見台灣的聲音。

僑委會委員長童振源（圖／台灣英文新聞 攝影）

白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀也提及資安問題，盼能將台灣粹煉的經驗與全世界華文媒體共享，「將正確且豐富的訊息傳遞出去，同時也把國際上最好的訊息傳遞給國人」。

白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀（圖／台灣英文新聞攝影）

中央通訊社董事長劉克襄則表示，百年老店的中央社長期與全球華文媒體有夥伴關係，努力讓世界看到台灣。提及台灣的新聞自由賦予記者的自信與榮耀，他驕傲的表示，從中央社很多海外特派員身上都能看到。他認為僑委會此番不僅打造交流平台，更「可能走出了一個不同以往的康莊大道」，盼媒體同業讓台灣繼續發聲，並持續在自由、民主之下，讓台灣媒體產業走得更好。

中央通訊社董事長劉克襄（圖／台灣英文新聞攝影）

中央廣播電台董事長賴秀如表示，她過去認為華文媒體因為全球化、網路化，以及中國媒體崛起後受到環境壓力，擔心參賽媒體的樣貌，然而報名非常踴躍，參賽作品內容亦獨特有趣且感人。此外，她也肯定僑委會安排入圍者來台，認為是相當大的誘因，相信今年高峰會與頒獎典禮一定會非常精彩。

中央廣播電台董事長賴秀如（圖／台灣英文新聞攝影）

今天啟動儀式有30多名媒體高層、學界代表出席，包括世新大學校長陳清河、中央社總編輯陳正杰、工商時報社長陳國瑋、日本產經新聞台北支局長矢板明夫、台灣英文新聞社長程豫台等。

僑委會委員長童振源、白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀、台灣英文新聞社長程豫台、中央廣播電台董事長賴秀如合影。（圖／台灣英文新聞攝影）

世新大學校長陳清河（圖／台灣英文新聞攝影）